Новый Налоговый кодекс: 138 тысяч казахстанцев зарегистрировались как самозанятые

Участие в совещании приняли руководители профильных ведомств и региональных департаментов госдоходов.

Рассмотрены итоги исполнения доходной части государственного бюджета за 2025 год. По информации министра финансов Мади Такиева, план по доходам исполнен на 100,1%, в бюджет по итогам прошлого года поступило 24,6 трлн тенге.

Со вступлением в силу с 1 января 2026 года нового Налогового кодекса 454 тыс. налогоплательщиков подтвердили осуществление деятельности по упрощенной декларации; 138 тыс. физических лиц зарегистрированы как самозанятые (из них 122 тыс. ранее не были зарегистрированы). На учет встали более 7 тыс. субъектов бизнеса — новых плательщиков НДС.

Премьер-министр подчеркнул, что приоритетной задачей государственных органов является формирование сервисности, обеспечение прозрачности и справедливого подхода к налогоплательщикам. В этой связи руководителям департаментов госдоходов были обозначены главные принципы работы.

Фото: пресс-служба Правительства РК

— Справедливо, удобно и понятно. Именно таким должен быть процесс уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы должны стать консультантами и партнерами бизнеса. Меры ответственности предусмотрены только для умышленно скрывающих доходы. Поэтому весь 2026 год будет переходным для малого и микробизнеса, не будут взыматься пени и штрафы за ошибки. Тогда этот год предприниматели смогут использовать для плавной адаптации к изменениям, — отметил Олжас Бектенов.

О проводимой работе по внедрению новой цифровой архитектуры Комитета государственных доходов (КГД), переводу налогового и таможенного администрирования на микросервисную модель доложил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

В целях оптимизации фискальных процессов КГД введены в действие 5 современных цифровых платформ вместо предыдущих 12-ти устаревших информационных систем. Это позволило упростить процедуры налогообложения, создать благоприятные условия для добросовестного бизнеса и усилить контроль за нарушениями.

С начала текущего года обработано порядка 500 тыс. заявлений по переходу на упрощенный режим налогообложения. 800 тыс. заявлений — уже в новых ИС органов госдоходов. Цифровые сервисы обслуживают порядка 1,7 млн граждан. В день систему посещают в среднем более 87 тыс. налогоплательщиков. Главные преимущества оптимизации — быстрая обработка налоговых документов с сокращением времени с 1 часа до 1 минуты, получение онлайн платежей, высокий уровень доступности системы и увеличение количества одновременных пользователей (с 100 тыс. до 250 тыс.). Внедрен форматно-логический контроль для поддержки и недопущения ошибок со стороны предпринимателей.

Фото: пресс-служба Правительства РК

С текущего года реализовано автоматическое предзаполнение деклараций по НДС, что упрощает выполнение обязательств для бизнеса. Для самозанятых статус присваивается автоматически через мобильное приложение e-Saluq Business. При этом новые цифровые инструменты используются не только для налогового и таможенного администрирования, но и для формирования статистики, мониторинга цен на продукты питания и социально значимые товары, потребностей в ГСМ по регионам, расчета пособий, выдачи субсидий, исключения неправомерных закупок квазигоссектора, деятельности правоохранительных органов и др.

Единая аналитическая платформа Big Data объединила данные из 74 источников. В ней собраны все основные сведения о налогоплательщиках, включая информацию о недвижимости, транспорте, земельных участках, финансовых операциях и международных сделках в рамках валютного контроля и др. Аналитические инструменты обеспечили дополнительные поступления налогов и платежей на более 700 млрд тенге в 2025 году и повысили адресность контроля.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Прозрачность по представленным налоговым декларациям и выписанным счетам-фактурам дает дополнительные инструменты выявления признаков применения незаконных схем. К примеру, посредством пилотного внедрения в Астане нового сервиса по отбору высокорисковых налогоплательщиков за нарушения кассовой дисциплины из 121 тыс. налогоплательщиков у 55,9 тыс. зафиксированы нарушения.

Руководством Минфина были приведены конкретные примеры: В Астане владелец одного из заведений общепита попал в список рисковых налогоплательщиков в связи с несоответствием выбитых чеков количеству осуществленных заказов. По итогам предпринимателем признаны нарушения и представлена дополнительная декларация.

В Мангистауской области анализ деятельности энергетической компании показал завышение стоимости закупленных трубопроводов предварительно на 16,9 млрд тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. Здесь же в Мангистау выявлен ряд существенных несоответствий у ТОО, свидетельствующих о создании схемы уклонения от уплаты налогов. В частности, большая часть ИП-поставщиков — контрагентов сдавала отчетность с IP-адреса самого ТОО, некоторые ИП являются работниками генерального заказчика и др.

В Алматы установлено значительное завышение зарплаты в преддверии получения госконтрактов на строительство комфортных школ. Так, при строительстве одного из объектов зарплата руководителя ТОО увеличилась до 131,5 млн, что говорит о возможном намеренном увеличении затрат на строительство. По данному факту назначена проверка.

В результате внедрения модуля биометрической идентификации в отношении налогоплательщиков, имеющих признаки выписки фиктивных электронных счетов-фактур, установлено 17,4 тыс. рисковых предприятий. Пресечена возможность незаконной выписки ЭСФ на 30 млрд тенге.

Важным шагом является запуск модуля «Цифровой НДС» обеспечивающего прозрачный и контролируемый возврат НДС по цифровому тенге. «Валютный контроль» интегрирован с информационной системой Нацбанка для получения сведений о платежах, проводимых уполномоченными банками второго уровня.

Модуль международных перелетов позволит проводить предварительный анализ пассажиропотока и устанавливать закономерности перемещения физлиц и товаров. Кроме того, на сегодня имеются международные интеграции в рамках ОЭСР (CRS) с 80 странами, США (FATCA) и СНГ (5 стран) по автоматическому обмену сведениями о доходах резидентов и имуществе за рубежом. По результатам принятых мер обеспечено поступление налогов на сумму порядка 6 млрд тенге.

Отдельное внимание уделено проводимой работе по поэтапному внедрению информационной системы Keden с автоматизацией процессов, переходом на прозрачный и эффективный контроль. На сегодня в системе зарегистрировано 12 тыс. пользователей, выпущено 1,4 млн транзитных, 460 тыс. таможенных и порядка 1,1 млн пассажирских деклараций.

Запуск Keden сократил сроки оформления транзитных деклараций с 30 до 10 минут, автоматизировал взаимодействие со смежными контролирующими службами. Всего за счет оцифрованной базы данных и проведенной аналитики в 2025 году в бюджет дополнительно начислено таможенных платежей на сумму 115 млрд тенге.

По итогам совещания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил госорганам держать на особом контроле проводимую работу по масштабной цифровизации:

Министерству финансов — обеспечить качественное рассмотрение конструктивных предложений общественности и экспертов с внесением конкретных предложений

территориальным департаментам государственных доходов — обеспечить надлежащую реализацию принятых реформ на местах, а также проведение системной разъяснительной работы для бизнеса и населения

Министерству искусственного интеллекта — обеспечить информационные системы Министерства финансов высокоскоростными каналами связи и серверными мощностями

Министерству финансов совместно с Министерством искусственного интеллекта — проработать вопрос обеспечения Комитета государственных доходов необходимыми вычислительными мощностями

Министерствам торговли, финансов и искусственного интеллекта до 1 июля текущего года расширить применение Национального каталога товаров на электронных торговых площадках и маркетплейсах, с дальнейшим получением ценовой информации по товарам.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с цифровой инфраструктурой Центра электронных финансов (ЦЭФ) и проводимой работой по разъяснению населению и бизнесу налоговой реформы в рамках задач, поставленных Президентом в Послании народу и на Национальном курултае.