Более семи тысяч обращений в день: как разъясняют налоговую реформу в ЦЭФ

В ходе посещения была продемонстрирована работа Единого контакт-центра. Консультирование налогоплательщиков проводится по трехуровневой системе: первичные разъяснения, поддержка и внесение изменений в информационные системы.

Всего с начала января текущего года поступило около 135,5 тыс. обращений посредством телефонных звонков через бесплатную линию 1414, мессенджеров и чат-ботов с ИИ, предоставляющим моментальные ответы на вопросы.

Ежедневно операторами принимается в среднем порядка 13-14 тыс. обращений. При этом порядка 7 тыс. из них связаны с вопросами налоговой реформы, социальными платежами и др. В случае необходимости звонки и сообщения граждан и бизнеса перенаправляются в профильные подразделения для анализа и принятия системных решений.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

— Как отметил Глава государства в своем выступлении на Национальном курултае, с введением новых норм Налогового кодекса, наша задача обеспечить ровный, бесконфликтный «фискальный транзит». Выстроить эффективную систему взаимодействия с населением и бизнесом. Мы формируем справедливую и эффективную налоговую систему и постепенно движемся к формированию культуры уплаты налогов. Важно стимулировать сознательный подход — внести вклад в развитие родного края через выплату налогов. О подобной форме патриотизма и говорил Президент. Уже сегодня мы видим, что бизнес плавно адаптируется к принципам Справедливого Казахстана. За 2025 год субъектами бизнеса было самостоятельно доначислено свыше 750 млрд тенге налогов, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что Налоговая реформа, как и все нововведения, безусловно, несет в себе сложности и новые вызовы. Тем не менее, деловая активность в Казахстане продолжает расти.

По данным Минфина за 2025 год в стране зарегистрировано 480 тыс. новых юридических лиц. За первые 20 дней этого года — еще 22 тыс. субъектов, что свидетельствует о том, что негативные прогнозы о якобы массовом закрытии бизнеса не подтверждаются. Но при выявлении норм, явно препятствующих деятельности бизнеса они должны быть обобщены и внесены предложения по их корректировке.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Акцент сделан на доступном и качественном разъяснении населению проводимых в стране реформ, направленных на упрощение налогового администрирования и снижение бюрократических процедур.

ЦЭФ является ключевым сервисным инструментом взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов. Основной объект цифровой инфраструктуры Министерства финансов обеспечивает консультационные услуги налогоплательщикам, техническое сопровождение и администрирование информационных систем. Подразделения размещены в новом здании, объединившем все службы на одной площадке, что в свою очередь повысило уровень информационной безопасности.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Помимо консультаций специалисты ЦЭФ обеспечивают функционирование 21 информационной системы, отвечающей за фискальную и бюджетную политики. Кроме того, Центр выступает государственным оператором по таким направлениям, как сопровождение интегратора бюджетного процесса, операторская и сервисная поддержка портала госзакупок и др.

По итогам посещения объекта Премьер-министр поручил Министерству финансов обеспечить все необходимые условия для дальнейшей технологической модернизации ЦЭФ и увеличения мощностей по обработке обращений граждан через все каналы связи.

