РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:39, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Олжас Бектенов поручил изучить предложения по новому Налоговому кодексу

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил проанализировать нормы нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Бектенов поручил изучить предложения по новому Налоговому кодексу
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    — Как было справедливо отмечено Президентом, новый Налоговый кодекс не должен восприниматься как неизменный свод правил. В этой связи поручаю Вам, Серик Макашевич (заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин — прим. ред.), обобщить и проанализировать поступившие предложения от населения и бизнеса. Выстроить системную и конструктивную работу с участием представителей Нацпалаты «Атамекен», экономистов и экспертов.  Вы сегодня уже проводите первую такую встречу в Правительстве. Необходимо активно подключить и регионы к этой работе. Оперативно рассмотреть поднимаемые общественностью вопросы. По результатам внесите конкретные предложения, — сказал Олжас Бектенов.

    Как сообщалось, в Казахстане появится проектный офис по внедрению Налогового кодекса.

    Теги:
    Правительство РК Налоговый кодекс Олжас Бектенов
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают