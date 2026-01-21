Олжас Бектенов поручил изучить предложения по новому Налоговому кодексу

— Как было справедливо отмечено Президентом, новый Налоговый кодекс не должен восприниматься как неизменный свод правил. В этой связи поручаю Вам, Серик Макашевич (заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин — прим. ред.), обобщить и проанализировать поступившие предложения от населения и бизнеса. Выстроить системную и конструктивную работу с участием представителей Нацпалаты «Атамекен», экономистов и экспертов. Вы сегодня уже проводите первую такую встречу в Правительстве. Необходимо активно подключить и регионы к этой работе. Оперативно рассмотреть поднимаемые общественностью вопросы. По результатам внесите конкретные предложения, — сказал Олжас Бектенов.