    11:02, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Проектный офис по внедрению Налогового кодекса создадут в Казахстане

    Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о ходе реализации нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Налоговый кодекс
    Фото: Kazinform / Freepik

    По его словам, работа по внедрению нового Налогового кодекса находится на постоянном контроле.

    — С момента принятия Кодекса ведется системная разъяснительная работа. Во всех 20 регионах организованы семинары с участием порядка 130 тысяч представителей бизнеса. Поступило около 1 500 вопросов, по которым даны разъяснения. Обеспечена постоянная обратная связь. С момента подписания Кодекса поступило около 1 400 обращений, из них 205 — с начала текущего года. Большинство запросов бизнеса носит прикладной характер: это вопросы выбора налогового режима, исполнения долгосрочных договоров, а также практического применения новых норм, — сообщил он на заседании Правительства. 

    Он также сообщил, что с целью упрощения работы при Правительстве создается Проектный офис внедрения Налогового кодекса и упрощения регуляторной среды.

    — Проектный офис станет единой точкой координации, где будут аккумулироваться обращения бизнеса, приниматься согласованные решения и формироваться единая позиция государства. Все конструктивные предложения будут изучены внимательно, по итогам будет определена целесообразность и необходимость внесения поправок. Проектный офис обеспечит плавный, предсказуемый и согласованный переход к новым нормам Налогового кодекса без конфликтов и сбоев, и упрощение регуляторной среды, — добавил министр.

    Планируемые меры создадут базу для дальнейшего устойчивого и качественного роста, который будет сопровождаться повышением благосостояния населения страны, отметил он.

    Напомним, в Казахстане в рамках нового Налогового кодекса осуществляется переход к сервисной модели оказания государственных услуг. Она предполагает отказ от избыточных административных мер и фокус на удобстве, цифровизации и сопровождении предпринимателей.

