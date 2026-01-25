Когда и кому нужно подать уведомление для упрощенного налогового режима в Казахстане

Как сообщили в ведомстве, налогоплательщики, которые ранее применяли специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, розничного налога, а также режим с использованием фиксированного вычета, для перехода на режим упрощенной декларации обязаны подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.

Сделать это необходимо в переходный период с 1 января по 1 марта 2026 года. Уведомление подается в соответствии с требованиями статьи 840 нового Налогового кодекса. Налогоплательщики, представившие документ в установленный срок, будут признаны применяющими режим упрощенной декларации с 1 января 2026 года.

В КГД уточнили, что подача уведомления доступна следующими способами:

через Кабинет налогоплательщика в информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования» (раздел «Подать документы») с использованием ЭЦП;

через мобильное приложение E-Salyq Business;

через банковские приложения крупных банков;

в управлениях государственных доходов по месту нахождения — на бумажном носителе.

В ведомстве подчеркнули, что налогоплательщикам необходимо заранее определиться с выбором налогового режима и своевременно подать уведомление при соответствии условиям его применения.

Ранее стало известно, что 138 тысяч казахстанцев зарегистрировались как самозанятые.