РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:48, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Когда и кому нужно подать уведомление для упрощенного налогового режима в Казахстане

    В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК разъяснили порядок перехода на обновленный упрощенный режим налогообложения в соответствии с новым Налоговым кодексом, передает агентство Kazinform.

    налог, кгд
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Как сообщили в ведомстве, налогоплательщики, которые ранее применяли специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, розничного налога, а также режим с использованием фиксированного вычета, для перехода на режим упрощенной декларации обязаны подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.

    Сделать это необходимо в переходный период с 1 января по 1 марта 2026 года. Уведомление подается в соответствии с требованиями статьи 840 нового Налогового кодекса. Налогоплательщики, представившие документ в установленный срок, будут признаны применяющими режим упрощенной декларации с 1 января 2026 года.

    В КГД уточнили, что подача уведомления доступна следующими способами:

    • через Кабинет налогоплательщика в информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования» (раздел «Подать документы») с использованием ЭЦП;
    • через мобильное приложение E-Salyq Business;
    • через банковские приложения крупных банков;
    • в управлениях государственных доходов по месту нахождения — на бумажном носителе.

    В ведомстве подчеркнули, что налогоплательщикам необходимо заранее определиться с выбором налогового режима и своевременно подать уведомление при соответствии условиям его применения.

    Ранее стало известно, что 138 тысяч казахстанцев зарегистрировались как самозанятые. 

    Теги:
    Минфин РК КГД Налоги Налоговый кодекс
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают