Когда и кому нужно подать уведомление для упрощенного налогового режима в Казахстане
В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК разъяснили порядок перехода на обновленный упрощенный режим налогообложения в соответствии с новым Налоговым кодексом, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в ведомстве, налогоплательщики, которые ранее применяли специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, розничного налога, а также режим с использованием фиксированного вычета, для перехода на режим упрощенной декларации обязаны подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
Сделать это необходимо в переходный период с 1 января по 1 марта 2026 года. Уведомление подается в соответствии с требованиями статьи 840 нового Налогового кодекса. Налогоплательщики, представившие документ в установленный срок, будут признаны применяющими режим упрощенной декларации с 1 января 2026 года.
В КГД уточнили, что подача уведомления доступна следующими способами:
- через Кабинет налогоплательщика в информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования» (раздел «Подать документы») с использованием ЭЦП;
- через мобильное приложение E-Salyq Business;
- через банковские приложения крупных банков;
- в управлениях государственных доходов по месту нахождения — на бумажном носителе.
В ведомстве подчеркнули, что налогоплательщикам необходимо заранее определиться с выбором налогового режима и своевременно подать уведомление при соответствии условиям его применения.
Ранее стало известно, что 138 тысяч казахстанцев зарегистрировались как самозанятые.