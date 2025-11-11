Предлагал деньги школьнице: мужчину арестовали в Алматы

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина на автобусной остановке настойчиво разговаривает с несовершеннолетней, предлагая ей поехать с ним на такси. После отказа он попытался «уговорить» ее деньгами — сначала 100 000, а затем и 300 000 тенге. По описанию авторов видео, случай произошел возле школы № 50 в Алматы.

В департаменте полиции города отметили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. В отношении него возбуждено административное производство. По решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Ранее полиция привлекла к ответственности казахстанскую блогершу за приставания к пассажирам ташкентского метро.