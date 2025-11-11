РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:48, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Предлагал деньги школьнице: мужчину арестовали в Алматы

    Полиция задержала мужчину, приставшего к школьнице на остановке у школы, передает агентство Kazinform.

    Преступление Қылмыс наручники задержания Кісен ұсталды МВД РК ҚР ІІМ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина на автобусной остановке настойчиво разговаривает с несовершеннолетней, предлагая ей поехать с ним на такси. После отказа он попытался «уговорить» ее деньгами — сначала 100 000, а затем и 300 000 тенге. По описанию авторов видео, случай произошел возле школы № 50 в Алматы. 

    В департаменте полиции города отметили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. В отношении него возбуждено административное производство. По решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

    Ранее полиция привлекла к ответственности казахстанскую блогершу за приставания к пассажирам ташкентского метро. 

    Теги:
    Закон и порядок Полицейские Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают