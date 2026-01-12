Предгорья Алатау и нацпарк Бурабай: 800 тысяч га земель олигополий вернули государству

В пользу государства изъяты деньги и имущество на 470 млрд тенге в сферах расходования госсредств, госзакупок, охраны природы и недропользования, рационального использования земель и т. п.

По результатам только одной проверки законности управления государственным имуществом Генеральной прокуратурой совместно с министерствами финансов и юстиции приняты меры к выплате 193 млрд дивидендов, которые более 3-х лет были заморожены на счетах и не выплачивались в бюджет.

Во владение государства возвращено 800 тыс. га земель олигополий в предгорьях Алатау, на побережье Каспийского моря, нацпарка Бурабай, а также земли сельхозназначения — общественные пастбища и другие угодья, которые годами не использовались по назначению.

В результате проблема нехватки пастбищ в отдельных регионах практически разрешена — прокуроры обеспечили доступ и возможность пользоваться ими всем жителям сельских территорий.

В рамках утвержденных Президентом принципов внутренней политики и концепции «Таза Қазақстан» возмещено 25 млрд ущерба экологии, причиненного природопользователями.

Используя цифровые технологии, космический мониторинг и элементы искусственного интеллекта, прокуроры, совместно с экологами ликвидировали более 3,8 тыс. несанкционированных свалок.

По актам прокурорского надзора застройщиками высажено более 300 тыс. новых зелёных насаждений.

Во исполнение Указа Президента о повышении эффективности госуправления, прокуроры оптимизировали расходы МИО и пресекли ненужные траты 255 млрд тенге госсредств. Это сопоставимо с годовым бюджетом целого региона.

В Павлодаре и Атырау местные органы хотели закупить спецтехнику и квартиры по ценам, в три раза превышающим их реальную рыночную стоимость.

Прокурорами закупки отменены, средства направлены на другие социальные нужды и улучшение инфраструктуры.

По ходатайствам и протестам прокуроров пересмотрено более 300 решений по гражданским и административным делам, в том числе в пользу государства на 22 млрд тенге.

— Например, по моему протесту отменено взыскание 1,2 млрд с государства по кредитной задолженности двух частных компаний. И наоборот, также по моему протесту взыскано в пользу гособоронзаказа 800 млн тенге за невыполненные работы по ремонту вооружения, — сообщил Берик Асылов.

Эффективность прокурорского надзора в сфере защиты экономических интересов общества и государства растет, в том числе благодаря внедрению в работу цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.

Напомним, что по итогам 2025 года органы прокуратуры Казахстана восстановили социальные права более 300 тысяч граждан и удовлетворили 69 запросов иностранных государств о выдаче подозреваемых.