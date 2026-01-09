РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:17, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Более 222 тысяч дропперских счетов на 2,6 млрд тенге «заморозили» в Казахстане

    По итогам 2025 года органы прокуратуры Казахстана восстановили социальные права более 300 тысяч граждан и удовлетворили 69 запросов иностранных государств о выдаче подозреваемых, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дропер
    Фото: МВД РК

    Генеральная прокуратура РК подвела итоги работы за 2025 год, согласно которым обеспечила возврат государству более 1 трлн тенге и предотвратила потери бюджета на сумму 250 млрд тенге.

    В судебной сфере прокуроры добились пересмотра почти 1000 судебных актов, улучшили положение 150 осужденных и скорректировали около 3 тысяч решений по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях.

    В уголовной сфере прокуратура пресекла незаконное вовлечение в уголовный процесс более 4 тысяч человек.

    — Количество фактов пыток снижено на 56%. В учреждениях уголовно-исполнительной системы не допущены случаи пыток, число суицидов сокращено на 34%, уровень трудовой занятости осужденных увеличен на 16%, — сообщили в пресс-службе госоргана.

    В рамках борьбы с наркопреступностью прокуратура запустила механизм блокировки преступных доходов. Правоохранительные органы заморозили более 222 тысяч «дропперских» счетов на сумму 2,6 млрд тенге и наложили арест на активы свыше 10 млрд тенге.

    За последние два года надзорный орган взыскал с субъектов олигополий более 1,3 трлн тенге незаконно выведенных активов.

    — За счет этих средств завершено и продолжается строительство 434 социальных и коммунальных объектов во всех регионах страны, в том числе 227 объектов водоснабжения, 183 медучреждения, а также 11 образовательных, 5 спортивных и 8 инфраструктурных объектов. Из них завершено строительство более 200 объектов, в частности 140 — медицинских, 66 — водоснабжения, 2 — спортивных и 2 объекта образования, — отчитались в Генпрокуратуре.

    Также субъекты олигополии заключили соглашения, в рамках которых реализуют инвестиционные и социальные проекты на сумму более 5 трлн тенге.

    В сфере защиты бизнеса прокуроры оказали поддержку порядка 2000 инвесторам с общим объемом вложений более 25 трлн тенге. Количество уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось вдвое.

    Кроме того, Генеральная прокуратура заключила 85 соглашений с 38 странами и обеспечила экстрадицию 69 подозреваемых из зарубежных государств.

    В 2025 году Казахстан ратифицировал четыре международных соглашения о правовой помощи и взаимодействии в уголовной сфере. Прокуратура также достигла договоренностей о сотрудничестве с Сингапуром и Катаром.

    В течение года правоохранительные органы удовлетворили 69 запросов о выдаче подозреваемых. Экстрадиции прошли с участием России, ОАЭ, Кыргызстана, Грузии, Польши, Азербайджана, Испании, Германии, Сербии, Саудовской Аравии, Армении, Беларуси, Турции, Литвы и Швеции.

    Ранее мы писали, что Генпрокуратура подготовила 28 инициатив по предотвращению угроз безопасности в 2025 году. 

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Возврат активов Борьба с наркотиками Интернет-мошенничество Прокуратура Итоги года
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают