Более 222 тысяч дропперских счетов на 2,6 млрд тенге «заморозили» в Казахстане

Генеральная прокуратура РК подвела итоги работы за 2025 год, согласно которым обеспечила возврат государству более 1 трлн тенге и предотвратила потери бюджета на сумму 250 млрд тенге.

В судебной сфере прокуроры добились пересмотра почти 1000 судебных актов, улучшили положение 150 осужденных и скорректировали около 3 тысяч решений по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях.

В уголовной сфере прокуратура пресекла незаконное вовлечение в уголовный процесс более 4 тысяч человек.

— Количество фактов пыток снижено на 56%. В учреждениях уголовно-исполнительной системы не допущены случаи пыток, число суицидов сокращено на 34%, уровень трудовой занятости осужденных увеличен на 16%, — сообщили в пресс-службе госоргана.

В рамках борьбы с наркопреступностью прокуратура запустила механизм блокировки преступных доходов. Правоохранительные органы заморозили более 222 тысяч «дропперских» счетов на сумму 2,6 млрд тенге и наложили арест на активы свыше 10 млрд тенге.

За последние два года надзорный орган взыскал с субъектов олигополий более 1,3 трлн тенге незаконно выведенных активов.

— За счет этих средств завершено и продолжается строительство 434 социальных и коммунальных объектов во всех регионах страны, в том числе 227 объектов водоснабжения, 183 медучреждения, а также 11 образовательных, 5 спортивных и 8 инфраструктурных объектов. Из них завершено строительство более 200 объектов, в частности 140 — медицинских, 66 — водоснабжения, 2 — спортивных и 2 объекта образования, — отчитались в Генпрокуратуре.

Также субъекты олигополии заключили соглашения, в рамках которых реализуют инвестиционные и социальные проекты на сумму более 5 трлн тенге.

В сфере защиты бизнеса прокуроры оказали поддержку порядка 2000 инвесторам с общим объемом вложений более 25 трлн тенге. Количество уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось вдвое.

Кроме того, Генеральная прокуратура заключила 85 соглашений с 38 странами и обеспечила экстрадицию 69 подозреваемых из зарубежных государств.

В 2025 году Казахстан ратифицировал четыре международных соглашения о правовой помощи и взаимодействии в уголовной сфере. Прокуратура также достигла договоренностей о сотрудничестве с Сингапуром и Катаром.

В течение года правоохранительные органы удовлетворили 69 запросов о выдаче подозреваемых. Экстрадиции прошли с участием России, ОАЭ, Кыргызстана, Грузии, Польши, Азербайджана, Испании, Германии, Сербии, Саудовской Аравии, Армении, Беларуси, Турции, Литвы и Швеции.

Ранее мы писали, что Генпрокуратура подготовила 28 инициатив по предотвращению угроз безопасности в 2025 году.