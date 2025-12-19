Генпрокуратура подготовила 28 инициатив по предотвращению угроз безопасности в 2025 году

Как отметил генеральный прокурор Берик Асылов, укрепление законности и правопорядка, защита прав граждан и бизнеса, а также масштабная цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта, на которых была сосредоточена деятельность органов прокуратуры в отчетном периоде, являются частью системного курса по построению «Справедливого Казахстана», определенного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым как стратегический вектор развития страны.

В системе органов прокуратуры по поручению Президента продолжается цифровая трансформация, направленная на повышение эффективности профилактики правонарушений. В этой работе ключевую роль играет обновленный функционал Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

В его структуре начал функционировать Центр прогнозирования преступных угроз, который работает по принципиально новой модели - на опережение. Центр занимается глубинным анализом данных, прогнозированием потенциальных угроз общественной безопасности и выработкой превентивных решений до возникновения криминальных рисков. В госорганы уже направлено 28 адресных материалов о внешних криминальных вызовах с предложениями по их нейтрализации.

Отдельное внимание уделяется противодействию дезинформации.

Эту задачу на постоянной основе реализует Ситуационный центр Генеральной прокуратуры, обеспечивающий круглосуточное наблюдение за информационным полем. Разработаны современные программные продукты, позволяющие выявлять и анализировать распространение недостоверной информации в СМИ и социальных сетях, а также алгоритмы по оперативному реагированию и пресечению подобных фактов.

Генеральный прокурор обозначил конкретные ориентиры по усилению медиамониторинга и ускорению реакции на информационные угрозы.

Ранее Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай обратил внимание на необходимость системного наращивания цифровых возможностей правоохранительных и иных государственных органов. Речь идет о консолидации информационных платформ, интеграции баз данных и защите граждан от фейков и ложной информации в цифровой среде.

Все предпринимаемые меры реализуются в целях укрепления законности и правопорядка и соответствуют принципам «Слышащего государства» и идеологеме «Закон и порядок».

