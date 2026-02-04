Преамбула — компас будущего: депутат Ирина Смирнова о проекте новой Конституции

— Прошло некоторое время со дня опубликования проекта Новой Конституции нашей страны. Документ, представленный для рассмотрения и предложений, не оставляет равнодушным никого. Кто-то ищет там проблемы, а кто-то возможности и устремления в красивое будущее нашей страны. Именно это и ценно, каждое мнение важно, каждый голос услышан. Сегодня мы закладываем смыслы, которые будут направлять нашу страну на десятилетия вперед. Для меня самым важным стало первое утверждение преамбулы: «Мы единый народ Казахстана». Это именно так. Перед нами — не просто введение в текст закона. Это — компас нашего будущего, — сказала она во время своего выступления по конституционной реформе на пленарном заседании Мажилиса.

Ирина Смирнова отметила, что преамбула проекта Конституции 2026 года отвечает на три ключевых вопроса: кто мы, откуда мы и куда идем.

— Я рассматривала этот текст не как формальность, а как общественный договор нового времени. Договор между народом и властью, между прошлым и будущим, между мечтой и ее реальным воплощением. Преамбула — это компас. И у него верное направление — в сторону сильного, солидарного и честного Казахстана, — сказала депутат.

Депутат напомнила, что в статье первой Конституции закреплено положение о том, что Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством, а высшей ценностью признаются человек, его жизнь, права и свободы.

Особое внимание Ирина Смирнова уделила понятию справедливости, подчеркнув, что именно она превращает единство из лозунга в реальность.

Отдельно депутат остановилась на роли образования, назвав его ключевым условием построения справедливого общества. Она подчеркнула, что впервые в преамбуле Конституции обозначен ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций, а развитие человеческого капитала закреплено как стратегическое направление деятельности государства.

— Работа над проектом Конституции продолжается. Сейчас самое важное — его профессиональное и общественное обсуждение, работа над замечаниями, экспертная оценка предложений. Главная сила проекта Конституции в коллективном участии. Разные мнения обогащают работу, а общая цель консолидирует. Продолжая работать вместе, мы точно придем к успешному итогу, — заключила депутат Мажилиса.

