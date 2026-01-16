РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:40, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Правительство Йемена ушло в отставку

    Президентский руководящий совет Йемена принял отставку правительства и утвердил нового главу кабинета министров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство Йемена ушло в отставку
    Фото: 1news.az

    Президентский руководящий совет Йемена принял отставку премьер-министра Салема Салеха бен Брейка и назначил новым главой правительства министра иностранных дел Шайю Мохсена аз-Зиндани.

    О решении в четверг сообщило йеменское информационное агентство SABA.

    Согласно опубликованному указу, Шайе Мохсену аз-Зиндани поручено сформировать новый состав кабинета министров. Действующее правительство продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового кабинета. Отставка правительства, как отмечается в официальном заявлении, направлена на открытие пути к формированию обновленного кабинета с учетом последних политических преобразований в стране.

    Покинувший поста премьера Салем бен Брейк назначен советником председателя Президентского руководящего совета по финансовым и экономическим вопросам.

    Президентский руководящий совет был сформирован в 2022 году и является коллективным органом власти, признанным международным сообществом. Его возглавляет Рашад Мухаммед аль-Алими. Совет и подконтрольное ему правительство базируются преимущественно на юге страны и осуществляют управление территориями, находящимися вне контроля движения «Ансар Аллах».

    Кто контролирует Йемен

    Президентский руководящий совет и хуситы — это две противоборствующие стороны в гражданской войне в Йемене, где Совет представляет международно-признанное правительство, а хуситы (движение «Ансар Аллах») контролируют север страны, включая столицу Сану.

    Таким образом северные и значительная часть центральных районов Йемена, включая Сану, остаются под контролем хуситов, которые не признают полномочия Президентского руководящего совета. В результате страна фактически сохраняет политическое и административное разделение, сложившееся в результате многолетнего конфликта.

    Назначение нового премьер-министра стало частью более широкой серии кадровых решений, принятых Президентским руководящим советом в последние недели, включая изменения в составе самого совета и в правительственных структурах.

    По сообщениям СМИ, в последние месяцы обстановка в Йемене сопровождалась ростом напряженности вокруг контроля над южными и восточными районами страны, а также усилением разногласий между региональными и внешними игроками, вовлеченными в урегулирование йеменского конфликта.

    Ранее мы сообщали, что йеменские власти начали операцию против поддерживаемых ОАЭ южных сепаратистов.

    Теги:
    Мировые новости Йемен
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают