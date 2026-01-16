Правительство Йемена ушло в отставку

Президентский руководящий совет Йемена принял отставку премьер-министра Салема Салеха бен Брейка и назначил новым главой правительства министра иностранных дел Шайю Мохсена аз-Зиндани.

О решении в четверг сообщило йеменское информационное агентство SABA.

Согласно опубликованному указу, Шайе Мохсену аз-Зиндани поручено сформировать новый состав кабинета министров. Действующее правительство продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового кабинета. Отставка правительства, как отмечается в официальном заявлении, направлена на открытие пути к формированию обновленного кабинета с учетом последних политических преобразований в стране.

Покинувший поста премьера Салем бен Брейк назначен советником председателя Президентского руководящего совета по финансовым и экономическим вопросам.

Президентский руководящий совет был сформирован в 2022 году и является коллективным органом власти, признанным международным сообществом. Его возглавляет Рашад Мухаммед аль-Алими. Совет и подконтрольное ему правительство базируются преимущественно на юге страны и осуществляют управление территориями, находящимися вне контроля движения «Ансар Аллах».

Кто контролирует Йемен

Президентский руководящий совет и хуситы — это две противоборствующие стороны в гражданской войне в Йемене, где Совет представляет международно-признанное правительство, а хуситы (движение «Ансар Аллах») контролируют север страны, включая столицу Сану.

Таким образом северные и значительная часть центральных районов Йемена, включая Сану, остаются под контролем хуситов, которые не признают полномочия Президентского руководящего совета. В результате страна фактически сохраняет политическое и административное разделение, сложившееся в результате многолетнего конфликта.

Назначение нового премьер-министра стало частью более широкой серии кадровых решений, принятых Президентским руководящим советом в последние недели, включая изменения в составе самого совета и в правительственных структурах.

По сообщениям СМИ, в последние месяцы обстановка в Йемене сопровождалась ростом напряженности вокруг контроля над южными и восточными районами страны, а также усилением разногласий между региональными и внешними игроками, вовлеченными в урегулирование йеменского конфликта.

Ранее мы сообщали, что йеменские власти начали операцию против поддерживаемых ОАЭ южных сепаратистов.