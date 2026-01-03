Йеменские власти начали операцию против поддерживаемых ОАЭ южных сепаратистов

В заявлении йеменских властей говорится, что операция носит «мирный характер» и направлена на восстановление контроля над военными объектами, ранее перешедшими под контроль поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета.

Решение было озвучено губернатором йеменской провинции Хадрамаут Салемом Ахмедом Саидом аль-Хунбаши, которому переданы все военные, административные и силовые полномочия в восточной провинции.

— Это не объявление войны. Цель состоит в предотвращении использования военных лагерей для подрыва безопасности и защите Хадрамаута от скатывания в хаос, — заявил губернатор в эфире йеменского телевидения.

В то же время представители Южного переходного совета сообщили, что вскоре после объявления операции по ним были нанесены авиаудары саудовской авиации. По их данным, речь идет как минимум о семи ударах, три из которых пришлись по военному лагерю Аль-Хашаа — одному из крупнейших объектов в провинции, способному вместить тысячи военнослужащих и перешедшему под контроль Совета в декабре.

— Саудовская Аравия сознательно ввела международное сообщество в заблуждение, объявив мирную операцию, которую не собиралась сохранять в таком формате, — заявил представитель Южного переходного совета Амр аль-Бид.

❗️🇸🇦⚔️🇦🇪 - Tensions are escalating in southern Yemen as Saudi-backed forces aligned with the internationally recognized government prepare to counter advances by the UAE-supported Southern Transitional Council (STC).



In December 2025, STC forces launched a rapid offensive,… pic.twitter.com/r7u0KWK0Vc — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 2, 2026

Саудовская сторона официальных комментариев по поводу авиаударов не дала.

Как сообщают СМИ, бронетехника, подконтрольная поддерживаемым Саудовской Аравии силам, была выдвинута в направлении лагеря Аль-Хашаа. Южный переходный совет, в свою очередь, объявил о приведении своих подразделений в состояние полной боевой готовности и предупредил о готовности к жесткому ответу.

Что происходит?

Эскалация происходит на фоне углубляющегося раскола между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые ранее выступали ключевыми партнерами в йеменской кампании. Разногласия между двумя странами проявляются не только в Йемене, но и по более широкому кругу региональных и экономических вопросов.

BIG: Yemen’s Saudi-backed internationally recognized forces are preparing to push the UAE-backed Southern Transitional Council (STC) out of southern areas.



The governor announced a “peaceful operation” to retake military bases in Hadramout. pic.twitter.com/QWihAdKTS2 — Clash Report (@clashreport) January 2, 2026

Южный переходный совет настаивает на том, что его бойцы останутся в южных провинциях, из которых Саудовская Аравия и официальное правительство Йемена хотят их вывести.

Одновременно сохраняется кризис вокруг международного аэропорта Адена. По данным источников, авиасообщение было приостановлено после того, как самолет с саудовской делегацией не получил разрешения на посадку.

Саудовский посол в Йемене Мухаммед аль-Джабер обвинил лидера Южного переходного совета Айдаруса аз-Зубейди в блокировании полетов. В ответ Южный переходный совет заявил о введении Эр-Риядом фактических ограничений на авиасообщение.

Аденский аэропорт остается основными воздушными воротами для провинции Йемена, находящихся вне контроля хуситов, и его закрытие усиливает гуманитарные и логистические риски.

Напряжение нарастает

Йемен остается охваченным конфликтом с 2014 года, с тех пор как движение хуситов, пользующихся поддержкой Ирана, установило контроль над его столицей — городом Сана. На фоне продолжающегося противостояния на севере страны последние события отражают углубление кризиса уже внутри антихуситского лагеря.

Ядром этого лагеря выступает международно-признанное правительство Йемена, опирающееся на поддержку Саудовской Аравии. Одновременно на юге страны действует Южный переходный совет, который также противостоит хуситам, но при этом выступает за отделение южных провинций и пользуется поддержкой ОАЭ. Различие в целях и внешних покровителях привело к тому, что внутри антихуситского лагеря сегодня сформировались конкурирующие центры силы.

Фото: Anadolu

Эр-Рияд делает ставку на сохранение формального единства страны под контролем лояльного правительства, тогда как Абу-Даби опирается на южные силы, стремящиеся к автономии или независимости.