Правительство выделило восемь миллиардов тенге на строительство театра в Актобе

В рамках исполнения поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по строительству нового здания для театра драмы имени Тахауи Ахтанова в городе Актобе, Правительством выделено из резерва 8 млрд тенге.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Выделенные Правительством средства позволят завершить строительство до конца текущего года.

Театр имеет важное значение для культурной жизни города и региона, его история насчитывает более 80 лет.

Новое здание театра возводится в микрорайоне Алтын орда, рассчитано на 700 мест и будет включать большой и малый залы, современные репетиционные помещения, сценические пространства, соответствующие современным требованиям театрального искусства. Вокруг театра предусмотрено строительство досуговых центров, парка и стадиона для отдыха горожан.

Создание нового культурного объекта обусловлено практически двукратным ростом численности населения города и области, что повысило потребность в расширении культурной инфраструктуры и появлении новых площадок для творческой деятельности. В целом проект будет способствовать повышению качества театральных услуг, формированию современных условий для работы творческих коллективов и дальнейшему развитию театрального искусства.

Сохранение историко-культурного наследия закреплено в новой Конституции РК в качестве одной из важнейших задач государства. В рамках реализации поручений Президента в прошлом году в стране построен 61 объект культуры и проведен ремонт более чем в 250 учреждениях.

Ранее аким Актюбинской области Асхат Шахаров рассказал, что для строительства нового современного драматического театра из областного бюджета было выделено 2,8 млрд тенге.