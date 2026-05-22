KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Правительство выделило восемь миллиардов тенге на строительство театра в Актобе

    По поручению Президента 8 млрд тенге направлены на строительство музыкально-драматического театра в Актобе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Правительство выделило восемь миллиардов тенге на строительство театра в Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

    В рамках исполнения поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по строительству нового здания для театра драмы имени Тахауи Ахтанова в городе Актобе, Правительством выделено из резерва 8 млрд тенге.

    Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

    Выделенные Правительством средства позволят завершить строительство до конца текущего года.

    Театр имеет важное значение для культурной жизни города и региона, его история насчитывает более 80 лет.

    Новое здание театра возводится в микрорайоне Алтын орда, рассчитано на 700 мест и будет включать большой и малый залы, современные репетиционные помещения, сценические пространства, соответствующие современным требованиям театрального искусства. Вокруг театра предусмотрено строительство досуговых центров, парка и стадиона для отдыха горожан.

    Создание нового культурного объекта обусловлено практически двукратным ростом численности населения города и области, что повысило потребность в расширении культурной инфраструктуры и появлении новых площадок для творческой деятельности. В целом проект будет способствовать повышению качества театральных услуг, формированию современных условий для работы творческих коллективов и дальнейшему развитию театрального искусства.

    Сохранение историко-культурного наследия закреплено в новой Конституции РК в качестве одной из важнейших задач государства. В рамках реализации поручений Президента в прошлом году в стране построен 61 объект культуры и проведен ремонт более чем в 250 учреждениях.

    Ранее аким Актюбинской области Асхат Шахаров рассказал, что для строительства нового современного драматического театра из областного бюджета было выделено 2,8 млрд тенге.

    Актобе Актюбинская область Искусство Культура Поручения Президента Правительство РК Регионы Казахстана Строительство Театр
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор