2,8 млрд тенге выделено на строительство нового драмтеатра в Актобе

Асхат Шахаров отметил, что сфера культуры также остается в центре внимания.

По поручению Главы государства в Актобе начато строительство нового современного драматического театра. На проект из областного бюджета выделено 2,8 млрд тенге, строительные работы уже ведутся.

Одним из приоритетов, подчеркнул аким, является обеспечение качественным интернетом жителей сельских населенных пунктов.

— В 2025 году к сети подключены 12 сел региона, до конца года интернет появится еще в трех населенных пунктах, — сказал Асхат Шахаров.

Для небольших сел с численностью до 100 человек внедряется спутниковая технология OneWeb. На сегодня подключены 19 сел, до конца года планируется охватить еще пять.

Также в рамках национального проекта «Доступный интернет» определены места для установки 17 антенно-мачтовых сооружений в девяти районах области. Подготовлена вся необходимая документация.