Правительство выделило 1,4 млрд тенге на реконструкцию дамбы в СКО

Как сообщает пресс-служба Кабмина, работы проводятся в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению противопаводковых сооружений. Целью реконструкции является повышение надежности сооружения и обеспечение полноценной защиты населенного пункта.

— Проект полной реконструкции дамбы также предусматривает восстановление автодорог, укладку железобетонных плит, дренажной системы и благоустройство. После завершения всех мероприятий верхний уровень гидрообъекта будет установлен на уровне, равном максимальному уровню паводков 2024 года. Реализация проекта обеспечит защиту в паводковый период села Тепличное с населением порядка тысячи человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Правительством ведется планомерная работа по защите населенных пунктов от паводков.

— По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в шести регионах — Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях — реализуется 57 проектов по восстановлению и строительству гидротехнических сооружений, включая возведение 13 новых объектов. На сегодня завершены 40 из 57 объектов, построено и укреплено 221 км защитных дамб, что составляет 91%, — добавили в пресс-службе.

Защитная дамба в селе Тепличное была введена в эксплуатацию в 1980 году. Первоначально длина дамбы составляла 380 м, средняя ширина 11 м, средняя высота 4 м.

— В паводковый период 2024 года на территории Кызылжарского района СКО была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. В результате разлива реки Есиль защитная ограждающая дамба с. Тепличное пришла в аварийное состояние. В ходе восстановительных работ после паводков 2024 года была увеличена протяженность дамбы, — напомнили в Кабмине.

