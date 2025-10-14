РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:49, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Аварийную дамбу восстановили в одном из сел Павлодарской области

    В селе Торт-Кудук Павлодарской области восстановили полуразрушенную дамбу, которая находится в 7 километрах от села и играет важную роль в жизни местных жителей. Это единственный источник воды, который позволяет им заниматься животноводством и содержать свои семьи, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: KAZ Minerals

    До недавнего времени дамба находилась в аварийном состоянии, что могло привести к полному пересыханию водоема Курты: за последние годы уровень воды в нем заметно снизился. Этим летом, по просьбе сельского акима и местных жителей, восстановительные работы взяла на себя компания KAZ Minerals Bozshakol.

    р
    Фото: KAZ Minerals

    Дамбу длиной 70 метров и шириной 7 метров укрепили с учетом всех гидротехнических требований. Стоимость проекта составила 100 тысяч долларов.

    — Вопрос сохранения водных ресурсов остро стоял на протяжении последних лет. Благодаря поддержке компании KAZ Minerals Bozshakol проблему, которая волновала всех наших жителей, удалось решить. Теперь мы уверены, что водоем сохранится, а наши животноводы смогут работать без опасений за будущее пастбищ, — говорит аким села Жанар Уалинова.

    р
    Фото: KAZ Minerals

    Сейчас проблема решена. После проведенных работ, 11 октября, водоем начал постепенно наполняться.

    — Для нас этот водоем — источник жизни. Благодаря восстановлению дамбы наши пастбища и животные не останутся без воды. Мы благодарны компании и всем, кто помог сохранить наш водоем, — поделились жители села Торт-Кудук.

    Восстановление аварийной дамбы стало успешным примером социальной ответственности бизнеса. Жители села уже видят первые результаты проведенных работ.

    р
    Фото: KAZ Minerals

    — Когда мы впервые приехали на объект, увидели не только очевидные проблемы и участки разрушений, но и скрытые слабые места, которые могли привести к прорыву дамбы в будущем. Мы тщательно все изучили и спланировали, после чего работы были выполнены в соответствии с высокими стандартами качества и безопасности, — отметил гендиректор KAZ Minerals Bozshakol Джейми Каратти.

    Глава комании отдельно поблагодарил сотрудников хвостохранилища и коллег из компании АО «Элеватормельстрой», которые реализовали проект в короткие сроки.

    — Мы рады участвовать в подобных инициативах в рамках социальной ответственности перед населением области. KAZ Minerals стремится быть «хорошим соседом», и думаю, нам это удалось, — отметил гендиректор KAZ Minerals Bozshakol Джейми Каратти. - Срок эксплуатации нашего рудника превышает 40 лет, а эта дамба, уверен, прослужит еще дольше.

    Теги:
    Ремонт Регионы Казахстана Дамба Павлодарская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают