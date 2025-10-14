Аварийную дамбу восстановили в одном из сел Павлодарской области

До недавнего времени дамба находилась в аварийном состоянии, что могло привести к полному пересыханию водоема Курты: за последние годы уровень воды в нем заметно снизился. Этим летом, по просьбе сельского акима и местных жителей, восстановительные работы взяла на себя компания KAZ Minerals Bozshakol.

Фото: KAZ Minerals

Дамбу длиной 70 метров и шириной 7 метров укрепили с учетом всех гидротехнических требований. Стоимость проекта составила 100 тысяч долларов.

— Вопрос сохранения водных ресурсов остро стоял на протяжении последних лет. Благодаря поддержке компании KAZ Minerals Bozshakol проблему, которая волновала всех наших жителей, удалось решить. Теперь мы уверены, что водоем сохранится, а наши животноводы смогут работать без опасений за будущее пастбищ, — говорит аким села Жанар Уалинова.

Фото: KAZ Minerals

Сейчас проблема решена. После проведенных работ, 11 октября, водоем начал постепенно наполняться.

— Для нас этот водоем — источник жизни. Благодаря восстановлению дамбы наши пастбища и животные не останутся без воды. Мы благодарны компании и всем, кто помог сохранить наш водоем, — поделились жители села Торт-Кудук.

Восстановление аварийной дамбы стало успешным примером социальной ответственности бизнеса. Жители села уже видят первые результаты проведенных работ.

Фото: KAZ Minerals

— Когда мы впервые приехали на объект, увидели не только очевидные проблемы и участки разрушений, но и скрытые слабые места, которые могли привести к прорыву дамбы в будущем. Мы тщательно все изучили и спланировали, после чего работы были выполнены в соответствии с высокими стандартами качества и безопасности, — отметил гендиректор KAZ Minerals Bozshakol Джейми Каратти.

Глава комании отдельно поблагодарил сотрудников хвостохранилища и коллег из компании АО «Элеватормельстрой», которые реализовали проект в короткие сроки.