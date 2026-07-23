Правительство РК усиливает меры по стабилизации цен на социально значимые продукты

По итогам трех недель июля средний индекс цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане снизился на 0,1%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Такие данные были озвучены на совещании по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и инфляции под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Как было отмечено на совещании, по итогам июня годовая инфляция в стране составила 10,3% против 10,4% месяцем ранее. При этом уровень инфляции выше среднереспубликанского сохраняется в 11 регионах. Самые высокие показатели зарегистрированы в областях Жетысу, Улытау, а также в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова сообщила, что июль и август традиционно являются периодом сезонной стабилизации цен на основные продукты питания.

Фото: Правительство РК

За последнюю неделю наиболее заметно снизились цены на овощи. Так, помидоры подешевели на 15,1%, огурцы — на 18,2%, морковь — на 5,2%, яйца — на 2,4%. Вместе с тем сохраняется рост цен на отдельные виды мясной продукции. Баранина подорожала на 2%, конина — на 1,3%, мясной фарш — на 0,6%.

В связи с этим Серик Жумангарин поручил провести детальный анализ рынка производства мяса и мясной продукции с учетом объемов производства, внутреннего потребления и экспортных поставок, чтобы определить дальнейшие меры Правительства.

Одним из ключевых факторов дальнейшей стабилизации цен, по мнению участников совещания, должно стать увеличение внутреннего производства и расширение мер государственной поддержки отечественных производителей.

До конца года в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию три завода по рафинации растительных масел, что позволит увеличить предложение подсолнечного масла на внутреннем рынке.

Кроме того, в ближайшее время вступит в силу нормативный правовой акт, предусматривающий льготные тарифы на электроэнергию для 40 предприятий хлебопекарной отрасли. Ожидается, что эта мера позволит снизить производственные издержки и сохранить стабильные цены на хлебобулочную продукцию.

Фото: Правительство РК

Дополнительной мерой поддержки станет скидка в размере 70% на железнодорожные перевозки социально значимых продовольственных товаров внутри страны, предоставляемая АО «НК „Қазақстан темір жолы“. Местным исполнительным органам поручено обеспечить мониторинг таких перевозок и контроль за исполнением получателями данной меры поддержки встречных обязательств по недопущению необоснованного роста цен.

Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин поручил государственным органам и акиматам усилить адресную работу с участниками рынка.

— По каждому случаю существенного роста цен необходимо анализировать всю цепочку поставок и устранять причины удорожания. Поручаю профильным министерствам и акиматам провести встречи с крупнейшими оптовыми поставщиками и импортерами, определить существующие барьеры и выработать необходимые меры государственной поддержки при обязательном принятии ими встречных обязательств по обеспечению ценовой стабильности. Такую же системную работу необходимо организовать и в отношении непродовольственных товаров и платных услуг, с учетом специфики соответствующих рынков. Каждый государственный орган должен обеспечить реализацию мер в пределах своей компетенции, — подчеркнул Серик Жумангарин.

Фото: Правительство РК

В этот же день заместитель Премьер-министра провел отдельное совещание с представителями Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, на котором были рассмотрены вопросы стабилизации стоимости образовательных услуг.

Ранее сообщалось, что нулевой рост цен на отдельные продукты ожидается в Казахстане летом.

Напомним, с начала 2026 года перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) расширили с 19 до 31 позиции.

Ранее министр торговли ответил, как цены на топливо и возможное повышение тарифов на электроэнергию могут повлиять на стоимость продуктов питания.