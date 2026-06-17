Нулевой рост цен на отдельные продукты ожидается в Казахстане летом

В Министерстве торговли и интеграции рассчитывают удержать рост цен на социально значимые продовольственные товары летом на нулевом уровне, а по отдельным позициям ожидают дефляцию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил глава ведомства Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса. По его словам, с начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары оказался в 4,5 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

— С начала года рост на социально значимые продовольственные товары — 1,5%. Например, где-то в 4,5 раза ниже, чем в прошлом периоде. Здесь ключевые меры это расширение (перечня СЗПТ — прим. ред.). Хоть и временное, но дало эффект, — сообщил Шаккалиев.

По его словам, ситуация улучшилась в том числе благодаря постепенному устранению непродуктивных посредников, которые не создают добавочной стоимости, но искусственно завышают конечную цену товаров.

Также эффект оказали принятые меры по работе со стабилизационными фондами.

— Для нас ключевая задача — быть в коридоре и летом, конечно, пользуясь тем, что свежие овощи, фрукты, как одни из важных факторов образования индекса цен. Мы ожидаем, что для нас таргет — это как минимум ноль. А максимум, чтобы по этим позициям была дефляция, — пояснил министр.

Министр также прокомментировал влияние курса доллара на стоимость продуктов. По его словам, за исключением импортных товаров, цены на отечественную продукцию не зависят от колебаний валютного курса.

Напомним, с начала 2026 года перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) расширили с 19 до 31 позиции.

Ранее министр торговли ответил, как цены на топливо и возможное повышение тарифов на электроэнергию могут повлиять на стоимость продуктов питания.