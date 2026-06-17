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    Как стоимость топлива влияет на цену булочек и молока, объяснил министр торговли РК

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев прокомментировал, как цены на топливо и возможное повышение тарифов на электроэнергию могут повлиять на стоимость продуктов питания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    По словам министра Армана Шаккалиева, основную долю себестоимости большинства продуктов составляют сырье, поэтому остальные факторы не окажут критического влияния на конечные цены.

    — На примере молочных продуктов: 80 процентов в себестоимости молочной продукции — это стоимость сырья. Возьмем хлебобулочные изделия: 65 процентов себестоимости — это стоимость муки. То, что касается других отдельных видов продукции, например, говядины — до 80 процентов тут также составляет стоимость кормов. Поэтому я не могу сказать, что электроэнергия ничего не весит — конечно, это один из факторов условий производства, который влияет. Но волатильность этих цен — она не является критичной. В структуре все-таки критической, если по цепочке складывать, то все-таки первично — сырье и затраты производителя, конечно, зарплата и так далее, — пояснил глава ведомства в кулуарах Мажилиса.

    Арман Шаккалиев напомнил, что государство не регулирует цены на большинство товаров, поэтому производители сами устанавливают уровень маржинальности с учетом рыночной конкуренции.

    — При расчете себестоимости сам производитель в зависимости от состояния конкуренции — он устанавливает эту маржинальность. Мы не ограничиваем их маржинальность, у нас нет госценового регулирования, — добавил Шаккалиев.

    По его словам, Правительство учитывает влияние тарифов на инфляцию и при принятии решений стремится не допустить резкого роста цен для потребителей.

    — То, что касается регулируемых тарифов, то, соответственно, конечно Правительство принимает меры для того, чтобы не было необоснованного роста. Мы здесь золотой баланс ищем: тариф в обмен на инвестиции, тариф по износу основных средств. В этой связи задача Правительства — найти эту золотую середину, этот баланс. Чтобы и обеспечить модернизацию инфраструктуры, в то же время чтобы достойную зарплату получали люди, занятые в электроэнергетической отрасли, но и не было резкого всплеска, взрывного всплеска стоимости продукции, — заключил министр.

    Ранее в Минторговли объяснили ситуацию с ценами на баранину в Казахстане.

     

    Топливо Товарооборот Молоко Цены и тарифы Арман Шаккалиев Минторговли и интеграции Экономика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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