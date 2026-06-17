Как стоимость топлива влияет на цену булочек и молока, объяснил министр торговли РК

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев прокомментировал, как цены на топливо и возможное повышение тарифов на электроэнергию могут повлиять на стоимость продуктов питания, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра Армана Шаккалиева, основную долю себестоимости большинства продуктов составляют сырье, поэтому остальные факторы не окажут критического влияния на конечные цены.

— На примере молочных продуктов: 80 процентов в себестоимости молочной продукции — это стоимость сырья. Возьмем хлебобулочные изделия: 65 процентов себестоимости — это стоимость муки. То, что касается других отдельных видов продукции, например, говядины — до 80 процентов тут также составляет стоимость кормов. Поэтому я не могу сказать, что электроэнергия ничего не весит — конечно, это один из факторов условий производства, который влияет. Но волатильность этих цен — она не является критичной. В структуре все-таки критической, если по цепочке складывать, то все-таки первично — сырье и затраты производителя, конечно, зарплата и так далее, — пояснил глава ведомства в кулуарах Мажилиса.

Арман Шаккалиев напомнил, что государство не регулирует цены на большинство товаров, поэтому производители сами устанавливают уровень маржинальности с учетом рыночной конкуренции.

— При расчете себестоимости сам производитель в зависимости от состояния конкуренции — он устанавливает эту маржинальность. Мы не ограничиваем их маржинальность, у нас нет госценового регулирования, — добавил Шаккалиев.

По его словам, Правительство учитывает влияние тарифов на инфляцию и при принятии решений стремится не допустить резкого роста цен для потребителей.

— То, что касается регулируемых тарифов, то, соответственно, конечно Правительство принимает меры для того, чтобы не было необоснованного роста. Мы здесь золотой баланс ищем: тариф в обмен на инвестиции, тариф по износу основных средств. В этой связи задача Правительства — найти эту золотую середину, этот баланс. Чтобы и обеспечить модернизацию инфраструктуры, в то же время чтобы достойную зарплату получали люди, занятые в электроэнергетической отрасли, но и не было резкого всплеска, взрывного всплеска стоимости продукции, — заключил министр.

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