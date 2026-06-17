Министр торговли объяснил ситуацию с ценами на баранину в Казахстане

Изменение цены на баранину в Казахстане было связано с сезонным повышением спроса во время Курбан айта. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра Армана Шаккалиева, в период праздников стоимость отдельных товаров традиционно растет из-за увеличения спроса. В этом году праздник Курбан айт отмечался с 27 по 29 мая.

— По баранине у нас основной ключевой фактор всплеска был — это то, что был Курбан айт. На 8 Марта цветы в цене всегда растут, на Пасху растут цены на яйца. Поэтому здесь ключевое — это спрос и предложение. В момент повышенного спроса на товар растет цена — это закон экономики, экономика так работает. Поэтому здесь не стоит удивляться, — пояснил министр в кулуарах Мажилиса.

Арман Шаккалиев также отметил, что у потребителей есть альтернатива баранине — это говядина, конина и птица.

— Поэтому здесь надо говорить о том, что есть модель потребления особенная, есть сезонность — это всё факторы, которые влияют. Цена никогда не стоит на месте, это надо тоже понимать. Но цена стабильна тогда, когда на рынке всё находится в достатке и, как правило, это и продовольственная безопасность, и в том числе экономическая безопасность, более 80 процентов производится внутри страны. Вот это ключевое, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Казахстан оказался среди стран с наиболее низкими ценами на говядину.