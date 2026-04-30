Более 1,4 тысячи штрафов назначили за завышение цен на социальные продукты в РК

К середине апреля 2026 года в Казахстане назначили 1 406 штрафов за завышение цен на социально значимые продукты. Это почти половина от показателя за весь прошлый год, передает агентство Kazinform.

С начала 2026 года перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) расширили с 19 до 31 позиции. Это, как отмечают в Министерствео торговли и интеграции Казахстана, потребовало усиления мониторинга и проверок по всей цепочке ценообразования.

Параллельно активизирована работа региональных комиссий, которые выявляют посреднические схемы. С начала года по стране прошло 372 заседания, в ходе которых выявлено 1092 нарушения. По ним составили 974 протокола, а из товаропроводящих цепей исключили 118 посредников.

Одним из ключевых инструментов контроля стал анализ электронных счетов-фактур. С начала года выявили 2361 потенциальное нарушение, связанное с превышением торговых надбавок. Эти данные направлены в территориальные подразделения для дальнейшей проверки.

В министерстве также сообщили, что в работе используют цифровые инструменты, включая технологии искусственного интеллекта. Это позволяет быстрее обрабатывать большие объемы данных и выявлять риски.

Отдельное внимание уделяют так называемому непродуктивному посредничеству. Анализируются цепочки с участием нескольких оптовых звеньев в одном регионе, а также сделки, проходящие через четыре и более участников за один день. Дополнительно проверяют аффилированность участников. Все выявленные случаи рассматриваются региональными комиссиями.

