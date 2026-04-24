Как изменились цены на продукты в Казахстане в апреле

По состоянию на 22 апреля 2026 года существенных колебаний на рынке не зафиксировано: за последнюю неделю индекс цен составил 100,1%, что свидетельствует о практически неизменном уровне. С начала года рост достиг 1,5%, в годовом выражении — 4,8%.

В разрезе отдельных категорий отмечается разнонаправленная динамика. Мясная продукция показывает умеренный рост: говядина подорожала на 19,5% за год, куриное мясо — на 13,5%. При этом ряд товаров напротив подешевел: рис снизился в цене на 5,1%, картофель — на 13,1%, лук — на 25,5%.

Сезонный фактор продолжает оказывать влияние на овощную группу. Так, капуста, несмотря на годовое снижение, с начала текущего года подорожала более чем на 14%. Картофель также демонстрирует рост с января — свыше 13%.

Средние цены на основные продукты остаются на сопоставимом уровне. Говядина в среднем стоит 3 713 тенге за килограмм, конина — 4 122 тенге, баранина — 3 996 тенге, курица — 1 717 тенге.

В категории базовых товаров мука первого сорта составляет 251 тенге за килограмм, хлеб — 227 тенге, гречневая крупа — 411 тенге. Молоко реализуется в среднем по 653 тенге за литр, кефир — 602 тенге. Подсолнечное масло стоит 894 тенге за литр, сахар — 428 тенге за килограмм.

Сохраняется и региональная разница в ценах. Например, шлифованный рис дороже всего зафиксирован в Павлодаре — 666 тенге за килограмм, тогда как минимальные значения отмечены в Уральске и Таразе — 472 тенге.

Расчет среднереспубликанских показателей ведется на основе взвешенной методики с учетом региональных данных. Цены фиксируются с учетом налогов, но без учета доставки.

