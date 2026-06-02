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    Правительство Казахстана рассмотрит вопросы промышленной безопасности

    Во вторник, 2 июня, в 10:00 часов состоится очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство Казахстана рассмотрит вопросы промышленной безопасности
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Члены Кабмина обсудят меры по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности.

    По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием: 

    • министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева;
    • вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ерболата Садырбаева.

    Ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили законопроект по вопросам совершенствования трудового законодательства в Казахстане. 

    Так, в Трудовой кодекс вносятся нормы, предусматривающие:

    • уточнение и расширение основных принципов трудового законодательства, включая закрепление права работника на уважение и защиту чести и достоинства;
    • усиление роли социального партнерства и расширение полномочий местных исполнительных органов;
    • введение дополнительных гарантий работникам, в том числе при прохождении медицинских осмотров и скрининговых исследований;
    • уточнение порядка заключения, продления и прекращения трудовых договоров, включая случаи временной нетрудоспособности и социальных отпусков;
    • совершенствование процедур дисциплинарной ответственности с учетом характера и тяжести проступка;
    • развитие системы охраны труда, включая введение института технического инспектора по охране труда;
    • усиление обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий труда и соблюдению трудовых прав работников.

    Напомним, в Астане с начала года 13 работников пострадали в результате несчастных случаев на производстве, включая 3 смертельных и 10 тяжелых несчастных случаев.

    Ранее сообщалось, что рабочий погиб на производстве в Павлодарской области.

    Также Карагандинская область продолжает оставаться одним из самых травмоопасных промышленных регионов страны, выявлено 39 пострадавших за четыре месяца.

    Правительство РК Рынок труда Безопасность
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор