Правительство Казахстана рассмотрит вопросы промышленной безопасности
Во вторник, 2 июня, в 10:00 часов состоится очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Члены Кабмина обсудят меры по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности.
По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:
- министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева;
- вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ерболата Садырбаева.
Ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили законопроект по вопросам совершенствования трудового законодательства в Казахстане.
Так, в Трудовой кодекс вносятся нормы, предусматривающие:
- уточнение и расширение основных принципов трудового законодательства, включая закрепление права работника на уважение и защиту чести и достоинства;
- усиление роли социального партнерства и расширение полномочий местных исполнительных органов;
- введение дополнительных гарантий работникам, в том числе при прохождении медицинских осмотров и скрининговых исследований;
- уточнение порядка заключения, продления и прекращения трудовых договоров, включая случаи временной нетрудоспособности и социальных отпусков;
- совершенствование процедур дисциплинарной ответственности с учетом характера и тяжести проступка;
- развитие системы охраны труда, включая введение института технического инспектора по охране труда;
- усиление обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий труда и соблюдению трудовых прав работников.
Напомним, в Астане с начала года 13 работников пострадали в результате несчастных случаев на производстве, включая 3 смертельных и 10 тяжелых несчастных случаев.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб на производстве в Павлодарской области.
Также Карагандинская область продолжает оставаться одним из самых травмоопасных промышленных регионов страны, выявлено 39 пострадавших за четыре месяца.