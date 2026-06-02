Правительство Казахстана рассмотрит вопросы промышленной безопасности

Во вторник, 2 июня, в 10:00 часов состоится очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Члены Кабмина обсудят меры по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:

министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева;

вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ерболата Садырбаева.

Ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили законопроект по вопросам совершенствования трудового законодательства в Казахстане.

Так, в Трудовой кодекс вносятся нормы, предусматривающие:

уточнение и расширение основных принципов трудового законодательства, включая закрепление права работника на уважение и защиту чести и достоинства;

усиление роли социального партнерства и расширение полномочий местных исполнительных органов;

введение дополнительных гарантий работникам, в том числе при прохождении медицинских осмотров и скрининговых исследований;

уточнение порядка заключения, продления и прекращения трудовых договоров, включая случаи временной нетрудоспособности и социальных отпусков;

совершенствование процедур дисциплинарной ответственности с учетом характера и тяжести проступка;

развитие системы охраны труда, включая введение института технического инспектора по охране труда;

усиление обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий труда и соблюдению трудовых прав работников.

Напомним, в Астане с начала года 13 работников пострадали в результате несчастных случаев на производстве, включая 3 смертельных и 10 тяжелых несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб на производстве в Павлодарской области.

Также Карагандинская область продолжает оставаться одним из самых травмоопасных промышленных регионов страны, выявлено 39 пострадавших за четыре месяца.