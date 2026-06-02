39 пострадавших за четыре месяца: что происходит на предприятиях Карагандинской области

Несмотря на положительную динамику, Карагандинская область продолжает оставаться одним из самых травмоопасных промышленных регионов страны. Специалисты отмечают, что большинство происшествий по-прежнему связано с нарушением требований безопасности и недостаточным контролем на производстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

За первые четыре месяца 2026 года в Карагандинской области зарегистрировано 37 несчастных случаев на производстве, в результате которых пострадали 39 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 9,8%, однако регион все еще сохраняет высокие показатели производственного травматизма.

Как сообщил руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по Карагандинской области Медеу Ахметов, больше всего происшествий произошло на предприятиях горно-металлургического комплекса — здесь зафиксировано 19 случаев. Также травмы на рабочем месте получили работники строительной отрасли, бюджетных организаций, сферы информации и связи, коммунального хозяйства и других предприятий.

Причины большинства несчастных случаев остаются неизменными из года в год. Среди них — неудовлетворительная организация работ со стороны работодателей, нарушения требований охраны труда и техники безопасности, а также неосторожность самих работников.

— Основными причинами несчастных случаев являются неудовлетворительная организация работ работодателем, грубая неосторожность работников, нарушение требований охраны труда и неправильное использование средств индивидуальной защиты, — отметил Медеу Ахметов.

Фактически речь идет о проблемах, которые можно было бы предотвратить при более строгом соблюдении правил безопасности и контроле на местах. Именно поэтому инспекция труда делает акцент не только на расследовании уже произошедших инцидентов, но и на профилактике.

С начала года специалисты департамента провели профилактический контроль на четырех предприятиях региона. Проверки выявили 38 нарушений, из которых 29 касались вопросов безопасности и охраны труда. Во втором полугодии аналогичные мероприятия планируется провести еще на 25 предприятиях области.

По словам Медеу Ахметова, после каждого несчастного случая разрабатываются конкретные меры по предотвращению подобных происшествий, а с работодателями и ответственными за охрану труда специалистами проводится дополнительная работа.

— Наша главная задача — предупредить трагедии, а не работать с их последствиями. Для этого проводятся профилактические проверки, семинары, круглые столы, а также работа экспертного совета по безопасности и охране труда с участием государственных органов, работодателей и профсоюзов, — подчеркнул он.

В департаменте отмечают, что важную роль в снижении травматизма играет модернизация производств и внедрение современных технологий безопасности. Однако даже самые современные системы не смогут полностью исключить риски, если требования охраны труда будут выполняться формально.

По мнению специалистов, устойчивого снижения производственного травматизма удастся добиться только при условии, что вопросам безопасности будет уделяться внимание не после происшествий, а ежедневно — на каждом рабочем месте.

Ранее сообщалось, что в Казахстане травматизм на производстве сокращается третий год подряд.