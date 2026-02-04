РУ
    Правительство Казахстана расширило полномочия Министерства юстиции

    Правительство Казахстана утвердило изменения и дополнения в Положение о Министерстве юстиции. Соответствующее постановление было принято 31 января 2026 года, передает агентство Kazinform.

    Минюст РК
    Фото: Минюст РК

    В числе новых задач министерства добавлена автоматизация деятельности органов юстиции.

    Кроме того, перечень функций министерства был расширен и дополнен новыми направлениями:

    • внедрение искусственного интеллекта в сфере юстиции;
    • государственная регистрация нормативных правовых актов центральных государственных органов и их ведомств, нормативных правовых актов маслихатов, акиматов, акимов и ревизионных комиссий;
    • осуществление руководства и межотраслевой координации в сфере арбитражной деятельности;
    • анализ правоприменительной практики и внесение предложений по совершенствованию законодательства об арбитраже;
    • рассмотрение петиций в пределах своей компетенции в порядке и сроки, установленные законодательством РК;
    • утверждение состава и положения о комиссии по аккредитации, правил проведения аккредитации, квалификационных требований к организациям по коллективному управлению правами;
    • утверждение правил управления единой цифровой платформой в сфере коллективного управления правами и предоставление единой точки доступа к ее использованию;
    • утверждение правил и формы внесения в единую цифровую платформу сведений о собранном, распределенном, выплаченном вознаграждении, а также вознаграждении, направленном на покрытие расходов организации по коллективному управлению правами;
    • утверждение правил признания товарного знака или используемого как товарный знак обозначения в качестве общеизвестного в Республике Казахстан товарного знака;
    • утверждение правил рассмотрения жалоб на решения комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных;
    • участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;
    • проведение правовой экспертизы проектов соглашений об инвестициях.

    Некоторые функции министерства получили новую редакцию:

    • законопроектная работа, разработка текущих планов законопроектных работ;
    • обеспечение правовой информатизации, ведение Государственного реестра нормативных правовых актов РК, ведение единой системы правовой информации;
    • разработка и утверждение правил проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре (реестрах) патентных поверенных и внесения в него (в них) изменений;
    • разработка и утверждение положений о комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных, апелляционном совете, апелляционной комиссии, комиссии по признанию товарного знака общеизвестным в РК;
    • осуществление государственного контроля в сфере государственной регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество, за деятельностью организаций по коллективному управлению правами, а также за использованием объектов авторского права и смежных прав, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
    • утверждение размера, правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения за воспроизведение произведения в личных целях без согласия автора с выплатой авторского вознаграждения;
    • согласование штатного расписания и структуры органа судебных экспертиз по представлению первого руководителя органа судебной экспертизы;
    • утверждение правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов РК, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК и инструкции по формированию Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК, а также внесению в него сведений.

    Постановление вступает в силу с момента подписания.

    Ранее были расширены полномочия Агентства по стратегическому планированию и реформам.

