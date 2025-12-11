11:26, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Расширены полномочия Агентства по стратегическому планированию и реформам
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 декабря 2025 года подписал указ, вносящий изменения и дополнения в Положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам, передает агентство Kazinform.
Агентству предоставлены дополнительные полномочия.
В частности, теперь оно вправе:
- получать от операторов связи или владельцев сетей связи, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, обезличенные данные об абонентах для осуществления статистической деятельности без передачи третьим лицам;
При этом отмечается, что:
- в соответствии с графиком распространения официальной статистической информации в объемах, предусмотренных планом статистических работ, обеспечивать формирование статистических публикаций и распространение официальной статистической информации, информации об итогах национальной переписи, а также визуализации на цифровых картах.
Также добавлены новые функции ведомства:
- разработка и утверждение типовой методики формирования метаданных для применения государственными органами;
- разработка и утверждение правил проведения анализа статистической деятельности государственных органов и Национального банка РК, относящихся к органам государственной статистики, на соответствие требованиям, утвержденным типовой методикой описания процесса производства статистической информации государственными органами;
- разработка и утверждение правил утверждения статистических форм для проведения общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению;
- разработка и утверждение порядка представления операторами связи или владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории республики, в уполномоченный орган в области государственной статистики для осуществления статистической деятельности без передачи третьим лицам обезличенных данных об абонентах по согласованию с Комитетом национальной безопасности РК.
Изложены в новой редакции:
- утверждение статистических форм для проведения общегосударственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению;
- согласование статистической методологии по ведомственным статистическим наблюдениям, разработанной государственными органами и Национальным банком РК, относящимися к органам государственной статистики.
Указ вступает в силу с даты подписания.
Напомним, вчера Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах цифровизации в Республике Казахстан»,