Правительство Казахстана подведет итоги социально-экономического развития за январь–ноябрь 2025 года

В повестке заседания — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–ноябрь 2025 года.

По данным аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана, по итогам девяти месяцев 2025 года фискальная позиция страны заметно улучшилась на фоне ускорения экономической активности, расширения налоговой базы и устойчивого роста потребления.

Однако этот рост имеет двойственную природу, сочетая фундаментальные факторы с сохранением высокой структурной зависимости, отмечают эксперты.

Совокупные налоговые поступления показали двухзначный рост, заметно укрепив текущую фискальную позицию государства. Всего собрано 19,1 трлн тенге налогов, что больше на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост налоговых поступлений отмечается в республиканском бюджете (+1,8 трлн тенге). Более 90% приходятся на поступления по НДС (+727 млрд тенге), корпоративному подоходному налогу (+713 млрд тенге) — индикаторы роста деловой активности и инфляции, а также на таможенную пошлину на нефть (+206 млрд тенге) за счет увеличения ее добычи на 13,2% до 75,7 млн тонн.

По местным бюджетам (+915 млрд тенге) основной прирост обеспечен по индивидуальному подоходному налогу (+312 млрд тенге), соцналогу (+204 млрд тенге) и акцизам (+143 млрд тенге).

За это время отмечается рост заработных плат (+11,3%), занятости (+103 тыс.). Также повлияло и увеличение ставки по соцналогу до 11% с 1 января 2025 года. База малого и среднего бизнеса расширена на 119,8 тыс. Наблюдается и рост внутреннего потребления отдельных категорий подакцизных товаров.

Однако налоговые поступления умеренно снизились в Национальном Фонде на 5% или 153 млрд тенге. Как отмечается в сообщении, главным образом за счет сокращения поступлений по рентному налогу и корпоративному подоходному налогу, что напрямую связано с более низкими ценами на нефть.

Тем не менее, благодаря высокому сбору налогов в республиканский и местные бюджеты, исполнение годового плана по налоговым сборам в стране улучшилось до 68% (61% годом ранее).

Расходы республиканского бюджета выросли на 7,6% или 1,3 трлн тенге. Эти средства направлены на соцпомощь и обеспечение, трансферты и обслуживание долга.

Расходы местных бюджетов выросли на 15,7% или 1,6 трлн тенге: образование, ЖКХ и приобретение финактивов.

