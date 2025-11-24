На 1,4 триллиона тенге увеличил доходы республиканский бюджет Казахстана

Однако этот рост имеет двойственную природу, сочетая фундаментальные факторы с сохранением высокой структурной зависимости, отмечают эксперты.

Совокупные налоговые поступления показали двухзначный рост, заметно укрепив текущую фискальную позицию государства. Всего собрано 19,1 трлн тенге налогов, что больше на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост налоговых поступлений отмечается в республиканском бюджете (+1,8 трлн тенге). Более 90% приходятся на поступления по НДС (+727 млрд тенге), корпоративному подоходному налогу (+713 млрд тенге) — индикаторы роста деловой активности и инфляции, а также на таможенную пошлину на нефть (+206 млрд тенге) за счет увеличения ее добычи на 13,2% до 75,7 млн тонн.

По местным бюджетам (+915 млрд тенге) основной прирост обеспечен по индивидуальному подоходному налогу (+312 млрд тенге), соцналогу (+204 млрд тенге) и акцизам (+143 млрд тенге).

За это время отмечается рост заработных плат (+11,3%), занятости (+103 тыс.). Также повлияло и увеличение ставки по соцналогу до 11% с 1 января 2025 года. База малого и среднего бизнеса расширена на 119,8 тыс. Наблюдается и рост внутреннего потребления отдельных категорий подакцизных товаров.

Однако налоговые поступления умеренно снизились в Национальном Фонде на 5% или 153 млрд тенге. Как отмечается в сообщении, главным образом за счет сокращения поступлений по рентному налогу и корпоративному подоходному налогу, что напрямую связано с более низкими ценами на нефть.

Тем не менее, благодаря высокому сбору налогов в республиканский и местные бюджеты, исполнение годового плана по налоговым сборам в стране улучшилось до 68% (61% годом ранее).

Расходы республиканского бюджета выросли на 7,6% или 1,3 трлн тенге. Эти средства направлены на соцпомощь и обеспечение, трансферты и обслуживание долга.

Расходы местных бюджетов выросли на 15,7% или 1,6 трлн тенге: образование, ЖКХ и приобретение финактивов.

Поскольку рост расходов опережает рост доходов, суммарные расходы превысили доходную часть на 5,8 трлн тенге, что обусловило финансирование дефицита и погашение займов за счет агрессивного заимствования.

Для финансирования дефицита было привлечено 6,5 трлн тенге новых займов (рост на 1,2 трлн тенге). Выполнен 75% годового плана.

Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в отчетном периоде составил 4,2 трлн тенге, 80% от годового плана. С учетом ноябрьской заявки Минфина не изъятыми на декабрь остаются порядка 700 млн долларов.

Из-за превышения изъятий над поступлениями налогов прирост активов Национального Фонда на 6,6% до 62,7 млрд долларов был обеспечен исключительно высоким инвестиционным доходом — 6,5 млрд долларов за девять месяцев 2025 года.

Активы Нацфонда растут за счет не фискальных, а рыночных факторов, что делает его зависимым от глобальной финансовой конъюнктуры.

— Рост по ключевым категориям налогов в республиканском бюджете указывает на оживление внутреннего потребления и наращивание внешнеэкономической активности, включая рост добычи нефти. Однако высокий вклад НДС (43% от всех налогов) и сырьевого сектора (21%) является структурной уязвимостью, указывающей на многолетнюю зависимость центрального бюджета от внутреннего потребительского спроса и конъюнктуры экспорта, — говорится в сообщении.

Рост поступления налогов в местные бюджеты имеет более устойчивую социально-экономическую природу: повышение занятости, рост реальных зарплат и налоговых ставок, а также расширение фискальной базы МСБ. Как отмечают эксперты, это отражает нарастающий вклад региональной экономики в общую фискальную стабильность, подтверждает эффективность усилий по децентрализации финансов, повышения самостоятельности местных исполнительных органов и расширения налоговой базы. Отметим, что исполнение годового плана по налоговым сборам в местные бюджеты составило 79% в сравнении с показателем в 66% в республиканский бюджет.

— Тем не менее падение нефтяных цен вновь продемонстрировало уязвимость Нацфонда к внешней волатильности. Уменьшение практически всех поступлений налогов на фоне сохранения высоких плановых трансфертов в бюджет усиливает давление на баланс фонда, серьезно сдерживая рост его активов. Планируемое сокращение трансфертов из Нацфонда (до 2,8 трлн тенге против 5,3 трлн тенге в 2025) в 2026 году не только поддержит рост его активов, но и указывает на смещение фокуса бюджетной политики от стимулирующей модели к более сдержанному и устойчивому подходу. Это решение отражает стратегический сдвиг в бюджетной политике в сторону повышения самостоятельности доходной части бюджета и сокращения зависимости от трансфертов Нацфонда. Вместе с тем снижение объема вливаний в экономику потребует усиления налогового администрирования, мобилизации ненефтяных доходов и более эффективного адресного расходования ограниченных госсредств для поддержки приоритетных секторов и социальной стабильности, — заключили эксперты.

