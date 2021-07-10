Правительству РК поручено разработать план строительства и модернизации овощехранилищ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с акимами разработать план строительства и модернизации овощехранилищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только шесть регионов имеют достаточные мощности хранения овощной продукции – Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В Актюбинской области - 79%, в ЗКО – 56%, в ВКО – более 50% хранилищ не обеспечены современной инфраструктурой долгосрочного хранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, на расширенном заседании Правительства.

Глава государства отметил необходимость системного решения данного вопроса.

«Следует системно решить эту проблему. Правительству поручается совместно с акимами разработать план строительства и модернизации овощехранилищ. Направьте часть денег из наших многочисленных программ поддержки именно на эти цели», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.