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    13:25, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Правительству РК поручено разработать план строительства и модернизации овощехранилищ

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с акимами разработать план строительства и модернизации овощехранилищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только шесть регионов имеют достаточные мощности хранения овощной продукции – Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В Актюбинской области - 79%, в ЗКО – 56%, в ВКО – более 50% хранилищ не обеспечены современной инфраструктурой долгосрочного хранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, на расширенном заседании Правительства.

    Глава государства отметил необходимость системного решения данного вопроса.

    «Следует системно решить эту проблему. Правительству поручается совместно с акимами разработать план строительства и модернизации овощехранилищ. Направьте часть денег из наших многочисленных программ поддержки именно на эти цели», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Другие государственные органы Астана Строительство
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