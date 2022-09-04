Правительство выделит средства для ликвидации последствий ЧС в Костанайской области
«Координацию работ всех задействованных госорганов осуществляют руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу и помощник Президента - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Они оперативно докладывают Главе государства о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов.
Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.
Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 2 сентября 2022 года в 15:10 в 20 км от с. Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ», произошло загорание лесного массива.
В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ». По состоянию на 13:00 предварительная площадь пожара составляла более 2000 га (местами верховой). В связи с осложнением метеорологической ситуации площадь лесных пожаров на 18:00 превысила 3000 га.
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин находится на месте лесного пожара в Аулиекольском районе.
Также из-за лесных пожаров ограничено движение для автотранспорта на трассе «Костанай-Аулиеколь». Жителей сел близ лесных пожаров эвакуируют.
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.
Также пресс-служба Президента РК сообщила, что юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, в связи с пожарами в Костанайской области перенесены на более поздние сроки.Между тем, в регионе по данным «Казгидромет» сохраняется высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с.