Правительство выделит средства для ликвидации последствий ЧС в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады Премьер-Министра Алихана Смаилова, министра МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Координацию работ всех задействованных госорганов осуществляют руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу и помощник Президента - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Они оперативно докладывают Главе государства о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 сентября 2022 года в 15:10 в 20 км от с. Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ», произошло загорание лесного массива.

В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ». По состоянию на 13:00 предварительная площадь пожара составляла более 2000 га (местами верховой). В связи с осложнением метеорологической ситуации площадь лесных пожаров на 18:00 превысила 3000 га.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин находится на месте лесного пожара в Аулиекольском районе.

Также из-за лесных пожаров ограничено движение для автотранспорта на трассе «Костанай-Аулиеколь». Жителей сел близ лесных пожаров эвакуируют.

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

Также пресс-служба Президента РК сообщила, что юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, в связи с пожарами в Костанайской области перенесены на более поздние сроки.

Между тем, в регионе по данным «Казгидромет» сохраняется высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с.