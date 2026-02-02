Правила признания товарных знаков общеизвестными утвердили в Казахстане

Соответствующий приказ подписан 28 января 2026 года. Документ определяет порядок признания товарного знака или обозначения, используемого как товарный знак, общеизвестным в Казахстане.

Согласно правилам, общеизвестным может быть признан как зарегистрированный товарный знак, так и обозначение, которое используется без официальной правовой охраны, но получило широкую известность среди потребителей благодаря активному использованию.

Подать заявление о признании товарного знака общеизвестным могут физические и юридические лица. Документы принимаются на казахском или русском языках в бумажном либо электронном виде через Министерство юстиции.

К заявлению необходимо приложить доказательства популярности бренда. Среди них — данные о продажах и длительности использования знака, рекламные материалы, публикации в СМИ, аналитические отчеты, сведения о посещаемости сайтов и активности в соцсетях, информация о поисковых запросах, а также результаты маркетинговых или социологических исследований.

Опрос потребителей должен проводиться независимой организацией и охватывать города республиканского значения, столицу и не менее пяти областных центров. При этом в каждом населенном пункте должны быть опрошены не менее 200 человек.

После подачи заявления документы проверяются в течение пяти рабочих дней. Если они соответствуют требованиям, сведения о заявке публикуются в официальном бюллетене. После публикации заинтересованные лица могут направить возражения в течение трех месяцев.

Затем комиссия рассматривает заявление и принимает решение — признать товарный знак общеизвестным либо отказать в этом. Решение направляется заявителю в течение десяти рабочих дней и может быть обжаловано в суде.

Приказ вступает в силу с 10 февраля текущего года.

Ранее Минюст Казахстана отчитался об итогах 2025 года.