Правила признания товарных знаков общеизвестными утвердили в Казахстане
Министр юстиции Казахстана утвердил правила признания товарных знаков общеизвестными на территории страны, передает агентство Kazinform.
Соответствующий приказ подписан 28 января 2026 года. Документ определяет порядок признания товарного знака или обозначения, используемого как товарный знак, общеизвестным в Казахстане.
Согласно правилам, общеизвестным может быть признан как зарегистрированный товарный знак, так и обозначение, которое используется без официальной правовой охраны, но получило широкую известность среди потребителей благодаря активному использованию.
Подать заявление о признании товарного знака общеизвестным могут физические и юридические лица. Документы принимаются на казахском или русском языках в бумажном либо электронном виде через Министерство юстиции.
К заявлению необходимо приложить доказательства популярности бренда. Среди них — данные о продажах и длительности использования знака, рекламные материалы, публикации в СМИ, аналитические отчеты, сведения о посещаемости сайтов и активности в соцсетях, информация о поисковых запросах, а также результаты маркетинговых или социологических исследований.
Опрос потребителей должен проводиться независимой организацией и охватывать города республиканского значения, столицу и не менее пяти областных центров. При этом в каждом населенном пункте должны быть опрошены не менее 200 человек.
После подачи заявления документы проверяются в течение пяти рабочих дней. Если они соответствуют требованиям, сведения о заявке публикуются в официальном бюллетене. После публикации заинтересованные лица могут направить возражения в течение трех месяцев.
Затем комиссия рассматривает заявление и принимает решение — признать товарный знак общеизвестным либо отказать в этом. Решение направляется заявителю в течение десяти рабочих дней и может быть обжаловано в суде.
Приказ вступает в силу с 10 февраля текущего года.
