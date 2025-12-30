РУ
    11:24, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Минюст Казахстана отчитался об итогах 2025 года

    Министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев рассказал об итогах законопроектной работы Правительства в 2025 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По его словам, план на 2025 год полностью исполнен. Особое внимание уделено социально значимым инициативам. В частности, Парламентом приняты и направлены на подпись Президенту пять законов. В их числе акты о профилактике правонарушений, а также о банках и банковской деятельности.

    Кроме того, Главой государства уже подписаны три закона, включая поправки по вопросам обязательного медицинского страхования и республиканский бюджет на трехлетний период. На рассмотрении Мажилиса находятся 14 законопроектов.

    — Это значимые для общества законы, разработанные по прямому поручению Главы государства. С учетом всех внесенных проектов План на 2025 год признан исполненным, — сказал Ерлан Сарсембаев.

    Напомним, в Казахстане одобрили План законопроектных работ Правительства на 2026 год.

    Теги:
    Минюст Правительство РК Парламент Законопроекты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
