Минюст Казахстана отчитался об итогах 2025 года

По его словам, план на 2025 год полностью исполнен. Особое внимание уделено социально значимым инициативам. В частности, Парламентом приняты и направлены на подпись Президенту пять законов. В их числе акты о профилактике правонарушений, а также о банках и банковской деятельности.

Кроме того, Главой государства уже подписаны три закона, включая поправки по вопросам обязательного медицинского страхования и республиканский бюджет на трехлетний период. На рассмотрении Мажилиса находятся 14 законопроектов.

— Это значимые для общества законы, разработанные по прямому поручению Главы государства. С учетом всех внесенных проектов План на 2025 год признан исполненным, — сказал Ерлан Сарсембаев.

Напомним, в Казахстане одобрили План законопроектных работ Правительства на 2026 год.