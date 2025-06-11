Позиции Казахстана и Словакии по многим глобальным тенденциям и вызовам схожи - Глава государства

– Мы подчеркнули важность укрепления культурно-гуманитарных связей. Особое внимание было уделено обеспечению прав и социальной защите граждан Казахстана, работающих в Словакии. Отдельно рассмотрены перспективы углубления контактов в сфере образования. Молодежь наших стран уже сегодня получает образование в университетах Казахстана и Словакии. Уверен, что именно молодое поколение может еще больше сблизить наши народы. У наших отношений глубокие исторические корни: в годы Второй мировой войны казахские солдаты участвовали в освобождении Словакии. В этой связи г-н Роберт Фицо возложил цветы к Монументу защитникам Отечества, почтив память павших героев. Таким образом, казахско-словацкая дружба, истоки которой восходят к непростым для всего человечества временам, крепнет и развивается, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, на сегодняшних переговорах также были рассмотрены вопросы международной и региональной повестки.

– Мы выразили общую обеспокоенность в связи с геополитической нестабильностью, глобальными противоречиями и торговыми войнами. Обе стороны считают, что все споры должны решаться исключительно мирным путем. Укрепляются связи наших стран в рамках международных организаций. В частности, мы координируем усилия в рамках таких структур, как ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наши позиции по многим глобальным тенденциям и вызовам схожи. Мы придаем большое значение многосторонней дипломатии. Сегодняшние переговоры вновь подтвердили взаимовыгодный характер наших отношений. Убежден, что благодаря совместным усилиям казахско-словацкое сотрудничество выйдет на новый уровень, – подытожил Глава государства.

Роберт Фицо высоко оценил итоги сегодняшних переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, на которых был обсужден широкий круг вопросов.

– Думаю, что мы смогли сделать большой шаг вперед. Все договоренности, которые были достигнуты сегодня, найдут свое отражение в соответствующих подписанных контрактах и взаимовыгодном сотрудничестве, – сказал Премьер-министр Словакии.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе содержательных переговоров с Робертом Фицо были обсуждены перспективы расширения казахско-словацкого сотрудничества. Казахстан готов экспортировать в Словакию нефть, газ, уран и продукты питания.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном формате с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Акорде.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Словакию.