    18:34, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пожизненный срок за убийство 16-летней студентки вынесли иностранцу в Туркестанской области

    Осужденный будет отбывать наказание в колонии максимальной безопасности и обязан выплатить семье погибшей 50 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области в закрытом режиме рассмотрено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого по статьям «Убийство», «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера».

    В ходе судебного разбирательства установлено, что в ночь на 6 июня подсудимый, прибывший в Казахстан на заработки, совершил нападение на 16-летнюю продавщицу магазина. По трагическому стечению обстоятельств студентка колледжа в это время возвращалась домой после работы в селе Торткуль Ордабасинского района.

    — Подсудимый изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, затем задушил потерпевшую, умышленно причинив ей смерть. Вина полностью доказана заключениями судебных экспертиз, видеоматериалами, а также иными материалами уголовного дела, — сообщили в суде.

    Приговором суда путем полного сложения назначенных наказаний осужденному окончательно назначено пожизненное лишение свободы.

    Кроме того, суд постановил взыскать 50 млн тенге в качестве морального вреда в пользу законных представителей потерпевшей стороны.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области вынесли приговор по резонансному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Осужденного приговорили к пожизненному сроку.

    Туркестанская область Суды Убийство Происшествия
