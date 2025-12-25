Пожизненный срок за убийство 16-летней студентки вынесли иностранцу в Туркестанской области
Осужденный будет отбывать наказание в колонии максимальной безопасности и обязан выплатить семье погибшей 50 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области в закрытом режиме рассмотрено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого по статьям «Убийство», «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера».
В ходе судебного разбирательства установлено, что в ночь на 6 июня подсудимый, прибывший в Казахстан на заработки, совершил нападение на 16-летнюю продавщицу магазина. По трагическому стечению обстоятельств студентка колледжа в это время возвращалась домой после работы в селе Торткуль Ордабасинского района.
— Подсудимый изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, затем задушил потерпевшую, умышленно причинив ей смерть. Вина полностью доказана заключениями судебных экспертиз, видеоматериалами, а также иными материалами уголовного дела, — сообщили в суде.
Приговором суда путем полного сложения назначенных наказаний осужденному окончательно назначено пожизненное лишение свободы.
Кроме того, суд постановил взыскать 50 млн тенге в качестве морального вреда в пользу законных представителей потерпевшей стороны.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области вынесли приговор по резонансному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Осужденного приговорили к пожизненному сроку.