21:01, 05 Декабрь 2025 | GMT +5
Пожизненный срок получил мужчина в Костанайской области
Жителя Лисаковска осудили на пожизненный срок. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информацию подтвердили в суде. Напомним, о задержании жителя города Лисаковск стало известно в марте 2025 года.
Тогда в департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, проводилось досудебное расследование. В социальных сетях распространялась информация о том, что мужчина якобы имеет отношение к государственной структуре. Однако в полиции подчеркнули, что он был наемным работником в частной организации.
Ранее пожизненное лишение свободы получил житель в ЗКО за изнасилование несовершеннолетней.