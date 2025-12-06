РУ
    21:01, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пожизненный срок получил мужчина в Костанайской области

    Жителя Лисаковска осудили на пожизненный срок. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма
    Фото: ДП Шымкента

    Информацию подтвердили в суде. Напомним, о задержании жителя города Лисаковск стало известно в марте 2025 года.

    Тогда в департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, проводилось досудебное расследование. В социальных сетях распространялась информация о том, что мужчина якобы имеет отношение к государственной структуре. Однако в полиции подчеркнули, что он был наемным работником в частной организации.

    Ранее пожизненное лишение свободы получил житель в ЗКО за изнасилование несовершеннолетней.

    Регионы Костанайская область Суды Тюрьма Изнасилование
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
