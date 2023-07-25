Пожары в Греции: тысячи туристов эвакуированы с острова Родос и «красный код» опасности

РОДОС. КАЗИНФОРМ - Сильные лесные пожары, бушующие в Греции, и последовавшая массовая эвакуация с острова Родос порядка 19 тысяч иностранных туристов, приковывают внимание мировой общественности. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» разбирался в чрезвычайной ситуации, с которой сталкивается Греция.

Греческий остров Родос охвачен пламенем из-за лесных пожаров

По данным местных властей, пожары на острове Родос начались во второй половине 18 июля в центральной части, и на настоящее время полностью не локализованы.

По данным программы ЕС по наблюдению за Землей «Коперникус», 23 июля крупные очаги пламени фиксировались еще в центральной части Родоса. Очаги возгорания распространяются в южном направлении. В данное время на острове работают 266 пожарных, 16 групп пеших отрядов и 55 автомобилей. Два самолета и два вертолета оказывают помощь с воздуха. Ожидается, что силы пожаротушения будут усилены еще 16 пожарными и 8 автомобилями.

Родос - «жемчужина Средиземноморья» и «остров Солнца»

Родос является четвертым по величине островом в Греции. Входит в архипелаг Додеканес в Эгейском море. Максимальная длина острова - 77 км, ширина -37 км. Расположен он на юго-востоке Греции. Родос с запада омывает Критское море, а с востока — Ливийское. Население 115 490 жителей (данные 2011 года – прим. ред.).

Родос часто называют «жемчужиной Средиземноморья» за его природные пейзажи, исторические и археологические памятники. Исторически остров Родос был известен тем, что на нем располагался Колосс Родосский - гигантская статуя древнегреческого бога Солнца — Гелиоса. Из-за бога-покровителя Гелиоса Родос получил другое прозвище как «Остров Солнца».

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Богатая история, красивая природа, теплый климат острова привлекают множество туристов из разных частей Европы, в основном Великобритании, Германии и скандинавских стран.

Аномальная жара и сильный ветер мешают бороться со стихией

В течение нескольких недель, предшествовавших пожарам, на Родосе, как и в большей части Греции фиксировалась засушливая погода. Синоптики предполагают, что нынешняя волна тепла, охватившая страну, будет самой продолжительной в ее истории и продлится до 16–17 дней, превзойдя аномальную жару 1987 года. Также ожидается, что это будет самый жаркий июль за более чем 50 лет. Однако европейские эксперты пока расходятся во мнении являются ли волны экстремального тепла последствием глобального изменения климата.

Тем не менее, жаркая и сухая погода помогает огню гореть дольше и бушевать интенсивнее. Истощение влаги из растительности превращает леса в «сухое топливо». Быстрому распространению пламени могут способствовать ветра, которые превращают бушующее пламя буквально в надвигающиеся стены огня.

Греческая пресса пишет, что из-за сильного ветра площадь пожаров быстро распространяется, в отдельных местах пламя быстро перекидывается, в том числе через противопожарные полосы.

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Премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил парламенту в понедельник, что по всей стране вспыхнуло более 80 лесных пожаров. Европейский союз направил на помощь дополнительных пожарных.

Пламя уже уничтожило 43 тысячи гектаров леса

По официальным данным Греции на 24 июля, пламя уничтожило около 43 тысяч гектаров леса. Однако греческие спасатели считают, что площадь пожаров может еще вырасти до 150 тысяч акров, что соответствует 10% площади всего острова.

Особую тревогу местного населения вызывают местные олени – платони, которые являются символом города Родос. По данным местных СМИ, до пожара насчитывалось 6,2 тысячи особей. К сожалению, десять из них были найдены мертвыми в результате пожара. Большинство животных направились в северные части острова, чтобы спастись от огня и дыма. По оценкам спасателей, платони могут вернуться после того, как пожар потухнет, а спасатели и волонтеры позаботятся об их кормлении.

Крупнейшая операция по эвакуации иностранных граждан в истории Греции

В Европе в данное время разгар туристического сезона. Учитывая, что остров Родос является привлекательным направлением, на остров прибыло много иностранных путешественников в большинстве из Великобритании и стран Европейского союза.

В 2022 году число международных авиарейсов на греческий остров Родос восстановилось после резкого падения в период пандемии COVID-19. Несмотря на падение до 586 тысяч в первый год коронавируса, количество прибывающих на Родос самолетов выросло до 1,4 млн в 2021 году, а затем составило более 2,5 млн в 2022 году, превысив допандемический уровень. Только за 2022 год остров посетило около 12 млн туристов.

Несмотря на «пик» сезона и серьезность природной стихии, власти Греции справляются с эвакуацией туристов. Правительства Великобритании и европейских стран, а также местные туроператоры направляют дополнительные самолеты для вывоза туристов.

Фото: independent.co.uk

Местное телевидение передает, что проведена мобилизация государственного аппарата: через министерство иностранных дел Греции обеспечено безопасное выселение из мест жительства почти 19 тысяч человек, многие из которых являются иностранцами.

Это крупнейшая операция по эвакуации иностранных граждан в истории Греции.

По указанию министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса, 22 июля была сформирована группа кризисного управления ведомства, которая работает круглосуточно с тремя линиями связи. Операторы службы обработали более 2,5 тысяч звонков от иностранных граждан, которым была предложена помощь. Просьбы туристов в основном касаются обеспечения их связи с посольствами, переезда к месту проживания и предоставления информации о том, как покинуть Родос. Чиновники министерства также отвечают на вопросы о замене утерянных проездных документов и предоставляют обновленную информацию об условиях на Родосе.

Особое внимание властей было уделено удобству лиц, находящихся в аэропорту Родоса. Работает специальный офис, в котором благодаря сотрудничеству МИД Греции и зарубежных посольств облегчается выезд туристов, не имеющих проездных документов.

Создана специальная территория, где размещаются семьи с маленькими детьми и инвалиды. Второе подобное место будет доступно в течение следующих нескольких часов. В то же время в аэропорту есть бесплатная еда и вода в бутылках, передают греческие СМИ.

На момент публикации материала власти Греции сообщают о продолжающейся борьбе с пожарами. К сожалению, ситуацию усугубляет прогноз погоды о продолжающейся жаре в ближайшие дни, которая, вероятно, затруднит работу спасательных и противопожарных служб.

Греческое телевидение сообщает, что помимо острова Родос, серьезная ситуация с пожарами сохраняется на острове Корфу, где также объявлена эвакуация местного населения. «Красный код» опасности объявлен греческими властями и на острове Крит.

Фото: zn.ua

Местные комментаторы указывают, что лесные пожары, к сожалению, становятся систематическим явлением в Греции. Поэтому властям необходимо предпринимать в будущем значительные меры профилактики и безопасности в потенциальных зонах рисках, как остров Родес.

К слову, в прошлом году в июле на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Основные очаги находились в национальном парке Дадия в области Эврос, в районе пляжа Ватера на Лесбосе, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес и в области Гревена на севере страны.