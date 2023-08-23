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    13:52, 23 Август 2023 | GMT +6

    Пожарные предотвратили взрыв и не дали загореться автошинам в цехе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы горел цех по переработке автошин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23 августа в 07:13 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по адресу Турксибский район, Илийский тракт, 15,

    «По прибытии первых подразделений через 7 минут обнаружено сильное задымление в помещении цеха по переработке автошин, открытым пламенем горели отходы переработки б/у автошин на площади 200 квадратных метров. Создалась угроза распространение огня на здание с кислородной станцией соседнего предприятия. Из горящего темного склада звенья газодымозащитной службы в аппаратах на сжатом воздухе вынесли два кислородных баллона общим объемом 100 литров, готовых взорваться в любую минуту», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.


    Пожар локализован в 08:07 и ликвидирован в 08:25. Жертв и пострадавших нет.

    Принятыми мерами пожарные отстояли от огня оборудование в цехе, здание ТОО, не дали перейти огню на новые автошины. Причина пожара устанавливается, производится разборка и пролив конструкций.


    Теги:
    Пожар Алматы Происшествия, ЧС для mail.ru
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