Пожарные предотвратили взрыв и не дали загореться автошинам в цехе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы горел цех по переработке автошин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 августа в 07:13 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по адресу Турксибский район, Илийский тракт, 15,

«По прибытии первых подразделений через 7 минут обнаружено сильное задымление в помещении цеха по переработке автошин, открытым пламенем горели отходы переработки б/у автошин на площади 200 квадратных метров. Создалась угроза распространение огня на здание с кислородной станцией соседнего предприятия. Из горящего темного склада звенья газодымозащитной службы в аппаратах на сжатом воздухе вынесли два кислородных баллона общим объемом 100 литров, готовых взорваться в любую минуту», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Пожар локализован в 08:07 и ликвидирован в 08:25. Жертв и пострадавших нет.

Принятыми мерами пожарные отстояли от огня оборудование в цехе, здание ТОО, не дали перейти огню на новые автошины. Причина пожара устанавливается, производится разборка и пролив конструкций.