Пожарную безопасность в Алматы усилили в период Рождества

Как сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Еркебулан Жуматаев, сотрудники департамента заблаговременно провели осмотры всех религиозных объектов, а также необходимые инструктажи.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций департамент по ЧС обращается к жителям и гостям города с призывом соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при посещении культовых сооружений. В частности, рекомендуется устанавливать подсвечники, светильники и иное оборудование с открытым огнем исключительно на негорючих основаниях и в устойчивом положении, не использовать открытый огонь ближе чем в полуметре от элементов отделки, интерьера, одежды и других горючих материалов.

Кроме того, не допускается применение светильников с поврежденными стеклянными колбами, а их заправка должна осуществляться без использования легковоспламеняющихся жидкостей. Особое внимание уделяется соблюдению допустимой вместимости молельных залов с учетом площади помещений и пропускной способности эвакуационных выходов, а также организации движения прихожан таким образом, чтобы встречные потоки не пересекались.

— Мы сделали все возможное для того, чтобы праздники прошли спокойно и безопасно, — отметил спикер.

Отметим, что в ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Казахстана пройдут рождественские богослужения.