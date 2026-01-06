Пожарную безопасность в Алматы усилили в период Рождества
В ночь с 6 по 7 января на территории города будут организованы дежурства спасателей и пожарных на 13 культовых объектах, передает агентство Kazinform.
Как сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Еркебулан Жуматаев, сотрудники департамента заблаговременно провели осмотры всех религиозных объектов, а также необходимые инструктажи.
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций департамент по ЧС обращается к жителям и гостям города с призывом соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при посещении культовых сооружений. В частности, рекомендуется устанавливать подсвечники, светильники и иное оборудование с открытым огнем исключительно на негорючих основаниях и в устойчивом положении, не использовать открытый огонь ближе чем в полуметре от элементов отделки, интерьера, одежды и других горючих материалов.
Кроме того, не допускается применение светильников с поврежденными стеклянными колбами, а их заправка должна осуществляться без использования легковоспламеняющихся жидкостей. Особое внимание уделяется соблюдению допустимой вместимости молельных залов с учетом площади помещений и пропускной способности эвакуационных выходов, а также организации движения прихожан таким образом, чтобы встречные потоки не пересекались.
— Мы сделали все возможное для того, чтобы праздники прошли спокойно и безопасно, — отметил спикер.
Отметим, что в ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Казахстана пройдут рождественские богослужения.