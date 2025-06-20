02:30, 20 Июнь 2025 | GMT +5
Пожарные локализовали возгорание на мусорном полигоне в Алматинской области
Пожарные локализовали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
— Благодаря принятым мерам возгорание полигона ТБО локализовано на предварительной площади 1200 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, в Алматинской области вблизи села Узынагаш вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило территорию площадью около одного гектара. Как уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, сообщение о возгорании поступило вечером 18 июня.
Было введено временное ограничение движения для всех видов авто введено на трассе «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница с Российской Федерацией».