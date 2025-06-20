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    02:30, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Пожарные локализовали возгорание на мусорном полигоне в Алматинской области

    Пожарные локализовали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    пожар, полигон
    Фото: МЧС РК

    — Благодаря принятым мерам возгорание полигона ТБО локализовано на предварительной площади 1200 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС.

    пожар, пожарный, полигон
    Фото: МЧС РК
    пожар, пожарный
    Фото: МЧС РК

    Напомним, в Алматинской области вблизи села Узынагаш вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило территорию площадью около одного гектара. Как уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, сообщение о возгорании поступило вечером 18 июня.

    Было введено временное ограничение движения для всех видов авто введено на трассе «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница с Российской Федерацией».

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Алматинская область Происшествия
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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