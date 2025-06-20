Пожарные локализовали возгорание на мусорном полигоне в Алматинской области

— Благодаря принятым мерам возгорание полигона ТБО локализовано на предварительной площади 1200 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Напомним, в Алматинской области вблизи села Узынагаш вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило территорию площадью около одного гектара. Как уточнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, сообщение о возгорании поступило вечером 18 июня.

Было введено временное ограничение движения для всех видов авто введено на трассе «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница с Российской Федерацией».