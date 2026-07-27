Пожары в Европе: Франция экстренно собирает правительство, Испания вводит режим ЧС

27 июля президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренное заседание кабинета министров в связи с приближением лесных пожаров к городу Бордо на юго-западе страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Из районов, прилегающих к Бордо, уже эвакуировали десятки тысяч человек. Как сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, ситуация остается «крайне неблагоприятной»: огонь продолжает бесконтрольно распространяться в направлении города.

Лесные пожары сильно затронули Францию. На юго-западе страны сгорели около 42 000 гектаров леса, это один из крупнейших лесных пожаров со времен Второй мировой войны. С начала года выгорело около 98 000 гектаров.

По прогнозам погоды, начиная со вторника, в некоторых районах страны температура может подняться до 40°C.

Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history.



Even the Tour de France had to cut its final stage. When wildfires cancel the Tour de… pic.twitter.com/DOXFbJj8bZ — France Safety Travel (@francesafetytra) July 26, 2026

Рекордная жара и продолжительная засуха создали благоприятные условия для возникновения и стремительного распространения лесных пожаров по Европе.

За последнюю неделю лесные пожары охватили несколько европейских стран, наиболее серьезная ситуация наблюдалась во Франции и Испании. В общей сложности из опасных районов были эвакуированы более 300 тысяч человек.

В Испании огонь уничтожил около 77 тысяч гектаров.

Правительство намерено объявить чрезвычайное положение в сфере гражданской защиты для центральных провинций, пострадавших от лесных пожаров, что позволит выделить дополнительные средства на восстановление.

Debemos alcanzar un gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. No solo por nuestra seguridad, también por deber moral.



Este mismo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las… pic.twitter.com/7opRYIqUyT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 26, 2026

Со слов премьер-министра Испании, с января в стране сгорели более 150 000 гектаров земли, что в шесть раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее 75 тонн воды сбросили с вертолета при тушении пожара на горе Бурабай, вызванного молнией.