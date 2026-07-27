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    Пожары в Европе: Франция экстренно собирает правительство, Испания вводит режим ЧС

    27 июля президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренное заседание кабинета министров в связи с приближением лесных пожаров к городу Бордо на юго-западе страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Пожары в Европе: Франция экстренно собирает правительство, Испания вводит режим ЧС
    Фото: СВС

    Из районов, прилегающих к Бордо, уже эвакуировали десятки тысяч человек. Как сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, ситуация остается «крайне неблагоприятной»: огонь продолжает бесконтрольно распространяться в направлении города.

    Лесные пожары сильно затронули Францию. На юго-западе страны сгорели около 42 000 гектаров леса, это один из крупнейших лесных пожаров со времен Второй мировой войны. С начала года выгорело около 98 000 гектаров.

    По прогнозам погоды, начиная со вторника, в некоторых районах страны температура может подняться до 40°C.

    Рекордная жара и продолжительная засуха создали благоприятные условия для возникновения и стремительного распространения лесных пожаров по Европе.

    За последнюю неделю лесные пожары охватили несколько европейских стран, наиболее серьезная ситуация наблюдалась во Франции и Испании. В общей сложности из опасных районов были эвакуированы более 300 тысяч человек. 

    В Испании огонь уничтожил около 77 тысяч гектаров.

    Правительство намерено объявить чрезвычайное положение в сфере гражданской защиты для центральных провинций, пострадавших от лесных пожаров, что позволит выделить дополнительные средства на восстановление.

    Со слов премьер-министра Испании, с января в стране сгорели более 150 000 гектаров земли, что в шесть раз больше, чем за тот же период прошлого года.

    Ранее 75 тонн воды сбросили с вертолета при тушении пожара на горе Бурабай, вызванного молнией. 

    Франция В мире Европа Испания Лесные пожары
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор