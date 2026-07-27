Пожары в Европе: Франция экстренно собирает правительство, Испания вводит режим ЧС
27 июля президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренное заседание кабинета министров в связи с приближением лесных пожаров к городу Бордо на юго-западе страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Из районов, прилегающих к Бордо, уже эвакуировали десятки тысяч человек. Как сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, ситуация остается «крайне неблагоприятной»: огонь продолжает бесконтрольно распространяться в направлении города.
Лесные пожары сильно затронули Францию. На юго-западе страны сгорели около 42 000 гектаров леса, это один из крупнейших лесных пожаров со времен Второй мировой войны. С начала года выгорело около 98 000 гектаров.
По прогнозам погоды, начиная со вторника, в некоторых районах страны температура может подняться до 40°C.
Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history.— France Safety Travel (@francesafetytra) July 26, 2026
Even the Tour de France had to cut its final stage. When wildfires cancel the Tour de… pic.twitter.com/DOXFbJj8bZ
Рекордная жара и продолжительная засуха создали благоприятные условия для возникновения и стремительного распространения лесных пожаров по Европе.
За последнюю неделю лесные пожары охватили несколько европейских стран, наиболее серьезная ситуация наблюдалась во Франции и Испании. В общей сложности из опасных районов были эвакуированы более 300 тысяч человек.
В Испании огонь уничтожил около 77 тысяч гектаров.
Правительство намерено объявить чрезвычайное положение в сфере гражданской защиты для центральных провинций, пострадавших от лесных пожаров, что позволит выделить дополнительные средства на восстановление.
Debemos alcanzar un gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. No solo por nuestra seguridad, también por deber moral.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 26, 2026
Este mismo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las… pic.twitter.com/7opRYIqUyT
Со слов премьер-министра Испании, с января в стране сгорели более 150 000 гектаров земли, что в шесть раз больше, чем за тот же период прошлого года.
Ранее 75 тонн воды сбросили с вертолета при тушении пожара на горе Бурабай, вызванного молнией.