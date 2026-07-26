75 тонн воды сбросили с вертолета при тушении пожара на горе Бурабай, вызванного молнией
На двух противоположных склонах горы, расположенной в государственном национальном парке «Бурабай», произошли возгорания лесной подстилки и растительности, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Для ликвидации очагов были задействованы более 150 сотрудников, 17 единиц техники ДЧС Акмолинской области, ГНПП и РГКП «Казавиалесохрана». Для тушения также был привлечен борт МИ-8 Казавиаспас МЧС, который выполнил 15 сбросов воды общим объемом 75 тонн.
На данный момент совместными силами первый очаг полностью ликвидирован. Второй очаг локализован, силами и средствами ГНПП «Бурабай» производится его окарауливание.
Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгораний — грозовой разряд.
Накануне два пожара оперативно локализовали в нацпарке «Бурабай» благодаря Smart-системе.