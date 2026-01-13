Пожары в Лос-Анджелесе признаны самым дорогостоящим стихийным бедствием 2025 года

— Никогда прежде лесной пожар не обходился так дорого, — заявил главный научный сотрудник по климату в немецкой перестраховочной компании Munich Re Тобиас Гримм.

Он добавил, что потепление планеты способствует разрушительным погодным явлениям.

Издание отмечает, что общие мировые убытки от стихийных бедствий составили 224 миллиарда долларов.

— Хотя эта сумма ниже среднего показателя за последние 10 лет (266 миллиардов долларов), эксперты считают это просто удачей. Например, США обошли стороной разрушительные ураганы, которые наблюдались в северной части Атлантического океана. В Европе ситуация относительно благоприятная. По оценке Munich Re, общий ущерб на континенте составил 11 миллиардов долларов, — говорится в сообщении.

Наибольший ущерб причинили сильные морозы в Турции (два миллиарда) и град во Франции, Австрии и Германии (1,2 миллиарда). Вместе с тем геофизики из Munich Re отмечают, что ущерб, причиненный «вторичными опасностями», неуклонно растет, а причиненный ущерб в 2025 году стал наибольшим с 1970-х, достигнув 166 млрд долларов. К «вторичным опасностям» относятся наводнения, сильные грозы и лесные пожары, пишет издание.

Ранее сообщалось, что тысячи туристов эвакуированы из-за лесных пожаров в Аргентине.