    17:23, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Пожары в Лос-Анджелесе признаны самым дорогостоящим стихийным бедствием 2025 года

    Пожары причинили ущерб на общую сумму 53 млрд долларов, передает Kazinform со ссылкой на  DW.

    Пожары в Лос-Анджелесе признаны самым дорогостоящим стихийным бедствием 2025 года
    Фото: DW

    — Никогда прежде лесной пожар не обходился так дорого, — заявил главный научный сотрудник по климату в немецкой перестраховочной компании Munich Re Тобиас Гримм.

    Он добавил, что потепление планеты способствует разрушительным погодным явлениям.

    Издание отмечает, что общие мировые убытки от стихийных бедствий составили 224 миллиарда долларов.

    — Хотя эта сумма ниже среднего показателя за последние 10 лет (266 миллиардов долларов), эксперты считают это просто удачей. Например, США обошли стороной разрушительные ураганы, которые наблюдались в северной части Атлантического океана. В Европе ситуация относительно благоприятная. По оценке Munich Re, общий ущерб на континенте составил 11 миллиардов долларов, — говорится в сообщении.

    Наибольший ущерб причинили сильные морозы в Турции (два миллиарда) и град во Франции, Австрии и Германии (1,2 миллиарда). Вместе с тем геофизики из Munich Re отмечают, что ущерб, причиненный «вторичными опасностями», неуклонно растет, а причиненный ущерб в 2025 году стал наибольшим с 1970-х, достигнув 166 млрд долларов. К «вторичным опасностям» относятся наводнения, сильные грозы и лесные пожары, пишет издание.

    Ранее сообщалось, что тысячи туристов эвакуированы из-за лесных пожаров в Аргентине.

    Пожар Экология Лесные пожары Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
