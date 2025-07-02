Пожары в многоэтажках Казахстана: от человеческих ошибок к цифровой защите

Число пожаров в многоэтажках растет

В Казахстане продолжается тревожная тенденция роста числа пожаров в многоэтажных жилых домах. По данным МЧС, за первые пять месяцев 2025 года в жилых комплексах зарегистрировано 369 возгораний. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован 261 случай. Пожары происходят практически ежедневно — одни инциденты обходятся без пострадавших, другие, к сожалению, заканчиваются трагедиями.

— При этом количество погибших людей меньше на 50% и травмированных на 22%. На пожарах спасено более 300 человек. Пожары в многоэтажных домах составляют 11,7% от общего количества, — рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

МЧС проводит большую профилактическую работу: сотрудники ведомства выходят к людям — беседуют с жителями, раздают памятки, проводят сходы и инструктажи. В некоторых многоэтажках организуются практические тренировки по эвакуации — своего рода репетиция на случай беды.

— На сегодня на территории страны насчитывается свыше 3 000 высотных зданий, на которых ежегодно проводятся пожарно-тактические учения. Целью данных мероприятий является повышение осведомленности населения о правилах поведения и действиях при возникновении пожаров, — отметили в ведомстве.

Однако, как показывает практика, одними листовками и разговорами всплеск возгораний не остановить. Пока в подъездах хранятся старые матрасы и обогреватели, а эвакуационные выходы заперты на навесные замки, пожары будут вспыхивать снова и снова, а люди будут продолжать гибнуть.

В МЧС подчеркнули, что принимаемые профилактические меры снизили количество погибших людей на пожарах в жилом секторе на 16%.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Пожары не приходят сами — виноват человек

Если заглянуть в статистику, за каждым пожаром — человеческая небрежность, безответственность и порой банальная глупость. По данным МЧС, основная причина возгораний в многоэтажках за первые пять месяцев 2025 года — это нарушения при установке и использовании электроприборов. На их долю приходится почти 55% всех случаев.

На втором месте — неосторожное обращение с огнем: спички, свечи, костры на балконах и прочие «домашние костры» обернулись трагедиями в 31,7% случаев. 6,7% — результат детской шалости.

Курение в постели в состоянии алкогольного опьянения — причина 3,7% пожаров. И, наконец, 2,9% — самовозгорание веществ и материалов.

— Для сбора административных данных ведется учет сведений о причинах возникновения пожаров, включая технические неисправности. На основе анализа разрабатываются рекомендации и нормативные акты, направленные на устранение выявленных нарушений, а также проводятся разъяснительная работа и усиление норм безопасности, — заявили в МЧС.

Точечно и быстро

Современные чрезвычайные ситуации не прощают отставания во времени — каждая секунда, потраченная на поиск информации или выезд по неверному адресу, может стоить чьей-то жизни. В МЧС это понимают, и потому за последние годы проведена цифровая трансформация.

В самом сердце этой системы — модернизированный ситуационный зал МЧС, своего рода «центр управления катастрофами», где сходятся данные, прогнозы, анализируются видеопотоки и карты. Здесь работают инструменты моделирования: специалисты могут спрогнозировать развитие пожара, оценить его возможные последствия и рассчитать сценарии реагирования. Что-то вроде цифрового поля боя, где решаются реальные судьбы.

Для контроля над пожароопасной обстановкой ведомство использует видеонаблюдение системы «Сергек», включая камеры на высотках. Это позволяет в реальном времени отслеживать ситуацию в городах, особенно там, где доступ к очагу возгорания может быть ограничен.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Но самое интересное — это интеграция космических технологий. Через геоинформационные платформы, включая национальную систему АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и сервисы частных компаний, МЧС получает доступ к данным по лесным пожарам, техногенным угрозам, метеоусловиям и даже возможным розливам нефти. Цифровые паспорта безопасности регионов и интерактивные карты ЧС с историческими данными позволяют не просто реагировать, а предвидеть. Это уже не просто пожарная охрана, это система раннего предупреждения нового поколения.

На местах, в территориальных подразделениях, тоже происходят перемены. В дежурно-диспетчерских службах внедрена система «АРМ-Диспетчер». За этим скучным названием — целый комплекс функций.

— В том числе определение адреса по наименованию объекта и устаревшему названию улицы с одновременным выводом места расположения на электронной карте, кратчайшего маршрута и его краткой характеристики. Также внедрены данные о местах проживания лиц с инвалидностью, данная база позволяет автоматически доводить информацию о наличии уязвимых групп населения пожарным и спасателям, направленным на место ЧС, — заверили в МЧС.

Горим — но учимся

Пожары в многоэтажках и частном секторе Казахстана стали не просто тревожной тенденцией — они обнажили уязвимости, о которых раньше предпочитали умалчивать. Но теперь, судя по действиям МЧС, наступает период масштабной модернизации, в которой ставка делается не только на технику и технологии, но и на доступность помощи — буквально в минутной доступности.

С 2024 года в стране реализуется проект по строительству пожарных депо из быстровозводимых конструкций. Это означает: теперь новые части могут появляться за месяцы, а не как раньше в течение нескольких лет. В прошлом году — 10 объектов. В 2025-м уже введены в строй 6, до конца года обещают еще 12. Цель — покрыть густонаселенные и уязвимые зоны, куда сегодня пожарная помощь может ехать слишком долго.

Фото: акимат Атырауской области

Однако модернизация касается не только городов. По инициативе министра по ЧС генерал-майора Чингиза Аринова была запущена программа «Ауыл құтқарушылары». Это уже не про башни и вертолеты — а про села, где даже обычная пожарная машина — редкий гость. Программа нацелена на создание местных добровольных противопожарных постов, оснащенных базовым снаряжением и обученными жителями. Уже открыты пять таких постов — в области Абай, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. Там, где раньше спасения ждали часами, теперь появился шанс на оперативное реагирование.

Что это все значит? Казахстан начинает перестраивать архитектуру пожарной безопасности: от центра к окраинам, от небоскребов к аулам. Строятся новые части, внедряются учения с авиацией, и, что важно, вовлекается само население — не просто как зрители, а как участники системы безопасности.

Но все это — лишь начало. Пока тысячи домов остаются без автоматической сигнализации, а пожарные машины не могут проехать к подъезду из-за хаотичной парковки, говорить о полной защищенности рано. Программа на бумаге — это только фундамент. Настоящая модернизация — это когда каждая минута в экстренной ситуации работает на спасение, а не против него.

Самоконтроль и здравый смысл

Пожарная безопасность — серьезный вопрос. Все начинается с проекта: если дом спроектирован с умом, а не «по шаблону», уже полдела сделано. Дальше — монтаж. Тут важно, чтобы провода тянули профессионалы. Так что пожарная безопасность — это не «галочка в акте приемки».

— Некачественное оборудование и материалы, а также неправильно установленная или изношенная электропроводка существенно увеличивают риск возгорания. Например, причиной 54,7% пожаров в многоквартирных жилых домах стало нарушение правил монтажа и эксплуатации электроприборов — это перегрев проводов из-за плохого контакта, короткое замыкание, перегрузка электроустановок, временная проводка, — отметили в ведомстве.

Самая эффективная система пожарной безопасности — это не суперсовременные датчики и автоматические шторы, блокирующие пламя, а человеческая ответственность. Уровень пожарной безопасности в многоэтажках, по большому счету, начинается не с техники, а с привычек жильцов.

Самоконтроль — звучит строго, почти как надпись на бронзовой табличке, но на деле это всего лишь навык здравого смысла. Проверить плиту перед выходом, не загромождать эвакуационные выходы, не превращать лестничную клетку в склад «на черный день» — все это и есть тот самый первый уровень защиты.

Новая норма, старые дома

По инициативе ведомства внесены изменения в восемь государственных нормативов, которые теперь обязывают устанавливать системы автоматической пожарной сигнализации и газоконтроля во всех новых многоэтажках — вне зависимости от их высоты. То есть теперь даже самый скромный двухэтажный жилой дом должен быть технически вооружен. Особенно это важно для газифицированных регионов, где газовая утечка — это уже не вопрос остроты обоняния, а вопрос датчика.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Но, как водится, есть и ложка дегтя: новые нормы касаются только проектируемых домов. То, что уже построено и заселено, оснащается добровольно — а значит, по желанию и чаще всего никак. Логика простая: если дом стоит, дым не валит — значит, все в порядке. До первого пожара.

Чтобы в этой цепочке не было слабых звеньев, МЧС вводит еще одну меру — разрешительную процедуру для компаний, которые занимаются установкой и обслуживанием противопожарных систем. Рынок будут чистить от дилетантов, а монтажников — приучать к ответственности.

Кроме того, МЧС выработана норма в части возврата пожарного контроля при приемке в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров.

Также в поле зрения попали и строительные материалы. Оказалось, что на фасадах многих новостроек активно используется горючая ветрогидрозащитная пленка. МЧС решило, что превращать многоэтажки в потенциальные факелы — плохая идея, и решило внести изменения в нормы: планируется запретить такие материалы для использования на внешней поверхности утеплителя.

— Внедрение предлагаемой нормы позволит предотвратить факты ввода и дальнейшей эксплуатации объектов с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности, — рассказали в ведомстве.

Еще одна инициатива — возвращение пожарного контроля при приемке в эксплуатацию высотных зданий и объектов массового скопления людей. Иначе выходит парадокс: дом построили, ленточку перерезали, а то, что эвакуационный выход упирается в стену, заметят уже позже — в лучшем случае при проверке, в худшем — при ЧП.

— Вместе с тем МЧС регулярно проводит профилактические мероприятия и информирует население о важности установки датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения (датчики угарного, природного газов и дымовые). В новых жилых комплексах установка таких систем предусмотрена строительными нормами. Однако в частных и старых домах уровень оснащения остается недостаточным, — отметили в МЧС.

Когда датчик важнее охранника

Особое внимание в рамках данной работы уделяется представителям социально уязвимых слоев населения — многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам, а также лицам с инвалидностью. В ходе проводимых мероприятий в домах граждан из указанных категорий осуществляется чистка дымоходов, ремонт печного оборудования, установка предтопочных листов, очистка придомовых территорий от горючего мусора, а также ремонт внутридомовых электросетей. При необходимости осуществляется доставка твердого топлива — дров и угля.

— По итогам «Месячника пожарной безопасности», проведенного в рамках безопасного прохождения отопительного сезона текущего года, совместно с акиматами и волонтерскими организациями оказана помощь в ремонте печного отопления в 3 676 домах социально уязвимых слоев населения, в ремонте систем электроснабжения — в 5 903 домах, проведена очистка более 13 тыс. дымоходов, консультации получили порядка 300 тыс. жителей, — проинформировали в МЧС.

Фото: МЧС РК

За сухими строками статистики — сотни спасенных жизней и тысячи дверей, в которые постучались спасатели. Сегодня в домах социально уязвимых граждан по всей стране установлено более 36 тысяч датчиков, отслеживающих опасную концентрацию угарного и природного газа, а также дыма. Это не просто приборы — это электронные сторожа, которые не спят ни днем, ни ночью.

С начала внедрения этой практики удалось предотвратить отравление и гибель 281 человека.

Кто отвечает за состояние жилого фонда

Работа не ограничивается установкой оборудования. Сотрудники МЧС идут в самое сердце проблемы — туда, где риск особенно высок. Это дома с автономным отоплением, где нередко на одной плите и готовят, и обогреваются, а в розетках — вечный перекресток проводов, лампочек и старых обогревателей.

Свыше двух миллионов домов обошли спасатели, около пяти миллионов человек получили индивидуальные консультации. Кто-то впервые услышал, как правильно топить печь. Кто-то узнал, почему старый удлинитель с изолентой — это не изобретательность, а риск.

Между тем, согласно критериям оценки степени риска в области пожарной безопасности, многоквартирные дома высотой свыше 28 метров официально отнесены к категории высокой степени риска. А это значит, что такие здания не остаются без внимания: они подвергаются профилактическому контролю.

Именно эти высотки — башни из стекла и бетона — попадают под более пристальный надзор. Формально — с целью предупреждения ЧС. Неофициально — потому что в случае пожара здесь счет может идти на минуты и десятки жизней.

Что именно проверяют? Состояние систем автоматической сигнализации, наличие и доступность эвакуационных путей, противопожарные преграды, исправность внутреннего водопровода. Это своего рода ревизия на упреждение, где каждое выявленное нарушение — потенциально спасенная жизнь.

— Принимаются меры по повышению уровня материально-технического оснащения современной техникой и оборудованием. На вооружении пожарных подразделений МЧС для тушения возгораний в высотных зданиях имеется различная высотная техника, закуплены противопожарные дроны, — отметили в ведомстве.

Однако стоит задаться вопросом: достаточно ли охваченных объектов? Реально ли этот контроль? И не остаются ли без внимания «неподозрительные» дома, которые просто чуть ниже планки в 28 метров, но при этом не менее уязвимы?

Парадокс пожарной профилактики

На бумаге — все четко: пожарная безопасность в многоэтажных жилых домах регулируется множеством правил, инструкций и рекомендаций. Ответственность разделена — жильцы отвечают за быт, управляющие организации — за общее имущество, государство — за профилактику и спасение. Казалось бы, остается лишь соблюдать эти нормы и правила. Но статистика пожаров упрямо растет, и с каждым новым возгоранием возникает вопрос: где рвется цепь ответственности?

Фото: ДЧС Акмолинской области

И не всегда соблюдается четкий алгоритм действий. Многие теряют время, пытаясь потушить пламя самостоятельно — без вызова спасателей. Кто-то действует интуитивно, но неправильно: тушит электроприбор водой, открывает окна и усиливает тягу, пытается спастись через задымленную лестничную клетку или вызывает лифт.

МЧС напоминает:

не пытайтесь тушить пожар без вызова спасателей (101/112);

никогда не лейте воду на приборы под напряжением;

не открывайте окна и двери в горящем помещении — это подпитывает пламя кислородом;

не пользуйтесь лифтом и избегайте задымленных проходов.

Каждый пожар — это не только технический сбой или бытовая ошибка. Это лакмус того, как в реальности работает вся система: от жильца на первом этаже до инспектора и инженера в управляющей компании. Пока каждый из участников цепи безопасности считает, что ответственность где-то по соседству — риск останется с нами. И только там, где соблюдение правил становится не формальностью, а частью повседневной культуры, огонь будет терять свою разрушительную силу.

К слову, накануне пожарные провели в Алматы масштабные учения в 35-этажном здании. Наблюдателями пожарно-тактических учений стали специалисты из МЧС России и Беларуси.