Пожар в 35-этажном здании: в Алматы прошли масштабные учения

Наблюдателями пожарно-тактических учений стали специалисты из МЧС России и Беларуси.

Учения стали практическим этапом международного семинара по вопросам предупреждения и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций в высотных зданиях и на объектах с массовым пребыванием людей, который проходит в Алматы с 30 июня по 2 июля.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Цель учений:

отработка алгоритмов взаимодействия и практических действий пожарно-спасательных подразделений при возникновении пожара в зданиях повышенной этажности;

оценка технических возможностей подачи огнетушащих веществ на верхние этажи;

проверка готовности инженерных систем противопожарной защиты и персонала объекта к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По замыслу условный пожар произошел в 35-этажном жилом здании «Orion III».

Для оперативного реагирования и ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены различные тактические средства: специализированные автомобили с насосами высокой производительности, пожарные мотоциклетные экипажи, а также воздушные силы — вертолет МЧС.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Особое внимание было уделено применению авиации, как одного из ключевых инструментов реагирования при тушении пожаров в высотных зданиях.

Воздушная техника обеспечивала аэроразведку и точечную подачу воды на верхние этажи с воздуха.

Спасатели провели эвакуацию «пострадавших» с верних этажей при помощи автоподъемника.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По данным ДЧС Алматы, использование пожарного вертолета позволило оценить координацию действий воздушных и наземных сил, а также повысить эффективность оперативного управления на месте условного инцидента.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Всего в учениях приняли участие более 160 человек и 25 единиц техники подразделений МЧС, МВД, коммунальных служб, Службы спасения города Алматы, а также волонтеры.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Данные учения являются важной частью системы подготовки сил гражданской защиты в условиях активной высотной застройки городов. Особое значение приобретает интеграция воздушной техники в процесс ликвидации пожаров и спасения людей, — отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

Фото: Александр Павский /Kazinform

По завершении учений был проведен анализ действий всех подразделений.

Специалисты подтвердили, что все цели учений достигнуты в полном объеме, а технические и организационные возможности продемонстрировали высокий уровень готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе.

Фото: Александр Павский / Kazinform

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Фото: Александр Павский / Kazinform

Напомним, свыше 50 тыс. человек были эвакуированы в трех провинциях Турции в связи с охватившими их лесными пожарами.

Фото: Александр Павский /Kazinform