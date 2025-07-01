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    16:30, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Пожар в 35-этажном здании: в Алматы прошли масштабные учения

    Сегодня в Алматы прошли пожарно-тактические учения по подготовке систем гражданской защиты к работе в условиях современной плотной городской застройки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Наблюдателями пожарно-тактических учений стали специалисты из МЧС России и Беларуси.

    Учения стали практическим этапом международного семинара по вопросам предупреждения и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций в высотных зданиях и на объектах с массовым пребыванием людей, который проходит в Алматы с 30 июня по 2 июля.

    учения
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Цель учений:

    • отработка алгоритмов взаимодействия и практических действий пожарно-спасательных подразделений при возникновении пожара в зданиях повышенной этажности;
    • оценка технических возможностей подачи огнетушащих веществ на верхние этажи;
    • проверка готовности инженерных систем противопожарной защиты и персонала объекта к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По замыслу условный пожар произошел в 35-этажном жилом здании «Orion III».

    Для оперативного реагирования и ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены различные тактические средства: специализированные автомобили с насосами высокой производительности, пожарные мотоциклетные экипажи, а также воздушные силы — вертолет МЧС.

    пожар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Особое внимание было уделено применению авиации, как одного из ключевых инструментов реагирования при тушении пожаров в высотных зданиях.

    Воздушная техника обеспечивала аэроразведку и точечную подачу воды на верхние этажи с воздуха.

    Спасатели провели эвакуацию «пострадавших» с верних этажей при помощи автоподъемника.

    учения
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным ДЧС Алматы, использование пожарного вертолета позволило оценить координацию действий воздушных и наземных сил, а также повысить эффективность оперативного управления на месте условного инцидента.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Всего в учениях приняли участие более 160 человек и 25 единиц техники подразделений МЧС, МВД, коммунальных служб, Службы спасения города Алматы, а также волонтеры.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Данные учения являются важной частью системы подготовки сил гражданской защиты в условиях активной высотной застройки городов. Особое значение приобретает интеграция воздушной техники в процесс ликвидации пожаров и спасения людей, — отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

    учения
    Фото: Александр Павский /Kazinform

    По завершении учений был проведен анализ действий всех подразделений.

    Специалисты подтвердили, что все цели учений достигнуты в полном объеме, а технические и организационные возможности продемонстрировали высокий уровень готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе.

    пожар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Ранее в рамках рубрики «Журналист меняет профессию» корреспондент агентства Kazinform провела день в пожарной части № 23 столицы, чтобы на практике понять, с чем ежедневно сталкиваются спасатели.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Напомним, свыше 50 тыс. человек были эвакуированы в трех провинциях Турции в связи с охватившими их лесными пожарами. 

    а
    Фото: Александр Павский /Kazinform
    учения
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Теги:
    МЧС Пожар Учения Пожарные Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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