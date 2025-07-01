Лесные пожары в Турции: задержан 31 подозреваемый

— В связи с лесными пожарами в Измире, Биледжике и Хатае в безопасные районы эвакуированы свыше 50 тыс. граждан, — написал министр в X.

Наиболее сильные природные пожары отмечены в провинции Измир на побережье Эгейского моря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в тушении лесных пожаров в республике занято около 150 единиц воздушной техники, 25 тыс. человек и почти 6 тыс. единиц наземной техники.

— Часть пожаров в различных провинциях взяты под контроль. Девять пожаров продолжаются, и с ними идет борьба. Мы реагируем на ситуацию силами нашего воздушного флота, состоящего из 27 самолетов, 105 вертолетов и 14 беспилотных летательных аппаратов. Задействовано почти 6 тыс. водовозов, транспортных средств, машин скорой помощи. Также на пожарах работают 25 тыс. наших героев, — сказал президент по итогам прошедшего в Анкаре заседания кабинета министров.

Эрдоган сообщил, что «с 1 июня в Турции произошло 1 516 лесных пожаров, 1 507 из которых были взяты под контроль».

— Наши самолеты и вертолеты совершили в общей сложности 10 260 вылетов и сбросили 33,2 тыс. тонн воды. Задержан 31 подозреваемый [в причастности к возникновению пожаров], 10 из них арестованы, 10 отпущены под судебный контроль, — сообщил президент.

Только за последние несколько дней произошло более 260 пожаров в лесных зонах и на сельскохозяйственных территориях Турции. Возгорания зарегистрированы в ряде провинций на западе страны, в частности в Измире, где из-за задымления и работы пожарной авиации временно закрывался международный аэропорт. Также зарегистрированы пожары в лесах южных провинций Мерсин и Хатай, а также в курортных провинциях Анталья и Мугла. Огонь не затронул непосредственно курортные области, угрозы туристам нет.