Люди - огонь: как журналистка примерила форму пожарного

Профессия — пожарный. Зарплата — 290 тысяч тенге

Рустем Садвакасову 29 лет. Он сержант, старший пожарный-спасатель части №23 города Астаны. Родом из Кокшетау, он вырос в многодетной семье, где восемь братьев и две сестры. Почти все братья связали свою жизнь с военной службой, а он — единственный, кто выбрал путь пожарного.

Фото: Kazinform

— Зарплаты, конечно, не хватает. Но я на своём месте, — говорит Рустем.

Рабочий график пожарных — сутки через трое. Дежурство начинается в 08:00: построение, проверка техники, снаряжения и обязательные тренировки. Даже если нет вызовов, караул ежедневно отрабатывает тактические действия на случай любого ЧС.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

19 секунд на экипировку весом в 20 килограммов

На сборы у пожарного — ровно 19 секунд. За это время нужно надеть боевую одежду, каску, дыхательный аппарат и быть готовым к выезду. Вес полной экипировки составляет порядка 20 килограммов. Это не просто форма — это средство защиты и выживания.

Пожарная часть №23, открытая в прошлом году, считается одной из самых оснащённых в стране. Здесь используется современная форма, соответствующая международным стандартам безопасности. Один комплект экипировки стоит около 1 миллиона 600 тысяч тенге.

— Эта форма не только защищает от высоких температур, но и удобна в работе. Это, действительно, уровень, — отмечает Рустем.

Как пояснили в пожарной части подобная форма есть пока не у всех. Спасатели образно сравнили ее с лучшими мировыми брендами - это как Louis Vuitton среди спецодежды.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

Когда на счету каждая минута

Один из запомнившихся эпизодов в карьере Рустема произошёл вне дежурства. Во время профилактической акции он раздавал жителям брошюры, когда рядом загорелась квартира.

— Я зашёл в подъезд, увидел сильное задымление, вывел детей и жильцов, затем вновь вернулся внутрь — уже ползком, чтобы найти самого младшего ребёнка. К счастью, его уже успели вывести, — вспоминает пожарный.

Он самостоятельно обнаружил очаг возгорания — загорелась сушилка для одежды. Потушил огонь подручными средствами, открыл окна для проветривания и дождался прибытия караула.

Риск и психологическая устойчивость

Самым опасным случаем в карьере Рустема он называет крупный лесной пожар в Абайской области. В ночное время огонь отрезал путь эвакуации, а кислород и вода заканчивались. Спасение зависело от действий водителя.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

— Мы ехали почти вслепую, через огонь. Один неверный поворот — и нас бы не стало. Тогда действительно было страшно, — рассказывает Садвакасов.

Смерть и трагические последствия — неотъемлемая часть работы пожарных. Особенно тяжело видеть жертв среди детей. Рустем признаётся: это невозможно забыть.

— Но нельзя поддаваться эмоциям. Молодые смотрят на нас, и мы должны держаться. Панике поддаются пострадавшие, а мы обязаны быть хладнокровными, — говорит он.

Социальная поддержка и новое общежитие

Рустем живёт с супругой во временном общежитии, выданном по её месту работы. Детей пока нет — копят на собственное жильё. Однако с этого года пожарные Казахстана могут рассчитывать на новые меры поддержки.

По аналогии с военными, введены ежемесячные квартирные выплаты: 92 тысячи тенге на одного человека, 184 тысячи — на семью из двух человек. После рождения детей — дополнительно по 50 тысяч тенге на каждого ребёнка.

Кроме того, на территории части №23 построено новое общежитие, в котором временно проживают 11 семей пожарных.

— Многие мои коллеги ушли, не дождавшись улучшений. Я остался, потому что люблю эту профессию. И сейчас уже есть надежда, — говорит Рустем.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

Уважение — не на бумаге, а в глазах детей

Несмотря на все сложности, в профессии есть то, что вдохновляет. Это реакция людей, особенно детей, при виде пожарных.

— Когда мы в форме, дети бегут навстречу, машут, просят сфотографироваться. Это даёт силы, — признаётся он.

Пожарный напоминает: важно сохранять спокойствие и передавать полную информацию при вызове — адрес, этаж, наличие газовых баллонов.

Если не удаётся потушить очаг самостоятельно — необходимо закрыть окна, намочить ткань, дышать через неё и как можно ниже пригибаться к полу. При сильном задымлении лучше выйти на балкон, плотно закрыть дверь и ждать помощи.

Будни огнеборцев

В промежутках между вызовами, а их бывает в среднем около 40 в месяц, пожарные занимаются повышением своих навыков и знаний, убирают территорию, содержат в идеальном порядке технику и территорию. Каждый день проводятся тренировки.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

Отрабатываются самые разные сценарии при возниконовении пожара, поддерживается идеальная физическая форма за счет специальных упражнений. А в условиях летней жары, немалого веса экипировки - есть полное ощущение, что ты на тушении пожара. Это требует большой выносливости. И это самое главное качество.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

Быт мало чем отличается от армейского. Они сами себе готовят, есть дежурный по кухне, которого по доброму называют "мамкой". Впрочем, в армии уже давно на кухне работает гражданский персонал.

Один день — и целая жизнь

Проведённый в пожарной части день — это не просто репортаж. Это прикосновение к профессии, где за каждым дежурством — ответственность, опасность и мужество.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

За этот день не поступило ни одного вызова — и, честно говоря, это самое радостное, что могло случиться. Потому что настоящая работа пожарного — не в том, чтобы гасить огонь на глазах у всех, а в том, чтобы не допустить беды. Когда день проходит спокойно — значит, никто не пострадал.

Я принимала участие в учениях, изучала экипировку и слушала истории, от которых сжимается сердце. Это были часы проведенные рядом с сильными, сдержанными, искренними людьми, которые любят свою профессию — и достойны того, чтобы их уважали не только во время чрезвычайных ситуаций, но и каждый день.