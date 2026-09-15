Пожары в Греции: в 10 районах объявлен высокий уровень опасности
В Греции в 10 районах объявлен высокий уровень пожарной опасности на фоне угрозы возникновения природных возгораний, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Согласно опубликованной пожарной службой «Карте прогноза пожарной опасности», для некоторых районов страны установлен третий уровень, соответствующий «высокой» пожарной опасности.
В число районов с высоким риском вошли Кикладские острова, острова Додеканес, Лесбос, Скирос, Хиос, Псара, Самос и Икария, а также некоторые районы Аттики и Эвбеи.
Власти призвали граждан соблюдать осторожность в связи с угрозой пожаров и сообщать пожарной службе о любых обнаруженных возгораниях.
Напомним, что лесные пожары в Греции уничтожили 12 тысяч гектаров земли.
Ранее сообщалось, что пятый уровень пожарной опасности установлен на всей территории Крита, а также на островах Родос и Карпатос, входящих в состав периферии Южных Эгейских островов.