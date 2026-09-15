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    Пожары в Греции: в 10 районах объявлен высокий уровень опасности

    В Греции в 10 районах объявлен высокий уровень пожарной опасности на фоне угрозы возникновения природных возгораний, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Пожары в Греции: в 10 районах объявлен высокий уровень опасности
    Фото: Anadolu

    Согласно опубликованной пожарной службой «Карте прогноза пожарной опасности», для некоторых районов страны установлен третий уровень, соответствующий «высокой» пожарной опасности.

    В число районов с высоким риском вошли Кикладские острова, острова Додеканес, Лесбос, Скирос, Хиос, Псара, Самос и Икария, а также некоторые районы Аттики и Эвбеи.

    Власти призвали граждан соблюдать осторожность в связи с угрозой пожаров и сообщать пожарной службе о любых обнаруженных возгораниях.

    Напомним, что лесные пожары в Греции уничтожили 12 тысяч гектаров земли.

    Ранее сообщалось, что пятый уровень пожарной опасности установлен на всей территории Крита, а также на островах Родос и Карпатос, входящих в состав периферии Южных Эгейских островов.

    Пожар Безопасность Мировые новости Греция
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор