Пожары в Греции: в 10 районах объявлен высокий уровень опасности

В Греции в 10 районах объявлен высокий уровень пожарной опасности на фоне угрозы возникновения природных возгораний, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Согласно опубликованной пожарной службой «Карте прогноза пожарной опасности», для некоторых районов страны установлен третий уровень, соответствующий «высокой» пожарной опасности.

В число районов с высоким риском вошли Кикладские острова, острова Додеканес, Лесбос, Скирос, Хиос, Псара, Самос и Икария, а также некоторые районы Аттики и Эвбеи.

Власти призвали граждан соблюдать осторожность в связи с угрозой пожаров и сообщать пожарной службе о любых обнаруженных возгораниях.

Напомним, что лесные пожары в Греции уничтожили 12 тысяч гектаров земли.

Ранее сообщалось, что пятый уровень пожарной опасности установлен на всей территории Крита, а также на островах Родос и Карпатос, входящих в состав периферии Южных Эгейских островов.