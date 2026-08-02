Лесные пожары в Греции уничтожили 12 тысяч гектаров земли, погибли трое пожарных

Жителей заранее эвакуировали по морю, тушение огня осложняет сильный ветер. Спасатели работают на пределе своих возможностей, передает Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

В районе Коринфского залива, где огонь охватил окрестности курортного поселка Порто-Гермено, расположенного в 70 км от Афин, выгорело свыше 6,5 тыс. гектаров. Еще около 6 тыс. гектаров были уничтожены пожарами на островах Крит и Парос. Новый очаг возгорания также был зафиксирован на острове Кефалония.

Местные службы сообщают, что тушение огня осложняет сильный ветер. Самолетам сложно набирать и сбрасывать воду на очаги возгорания из-за сильной турбулентности, спасатели работают на пределе своих возможностей. За последние дни в борьбе с огнем погибли трое пожарных: двое на Крите и один на полуострове Пелопоннес.

Фото: Anadolu

По данным пожарной службы, за сутки в Греции возникли несколько десятков очагов пожара, многие из которых уже локализованы. Возобновился пожар в местечке Ливадоста в области Беотия (Центральная Греция). Пожарные также тушат сильный пожар близ населенного пункта Панорама-Эялиас на севере полуострова Пелопоннес, где задействованы 83 пожарных на 25 машинах и 4 группы пеших пожарных. Для тушения огня с воздуха выделены четыре самолета и два вертолета.

Фото: Anadolu

Также на острове Крит в области Ретимно, где три дня бушевал лесной пожар, ситуация значительно улучшилась, но пожарные остаются в готовности и продолжают тушить возникающие время от времени повторные очаги огня, раздуваемые штормовыми ветрами. Из-за них до сих пор там не удается применять пожарную авиацию.

Лесные пожары вспыхнули сразу в нескольких регионах Греции. В приморском городке Порто-Гермено недалеко от Афин в результате крупного пожара сгорели около 100 домов.