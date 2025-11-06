Пожар вспыхнул на оптово-розничном рынке в Астане

Происходит горение двух бутиков в одноэтажном здании ангарного типа.

На месте развернут оперативный штаб. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

На месте спасатели работают по повышенному рангу.

Тушение пожара осложняется тем, что на момент прибытия пожарных огонь уже приобрел развитую форму, а также из-за особенностей строения здания, высокой пожарной нагрузки и сильного задымления.

Спасатели проверили здание на наличие людей, на момент возгорания посетителей было.

Пожарные сняли угрозу распространения и сбили открытое горение.

Пожарные проверяют помещения за бутиками для обнаружения скрытых очагов возгорания.

В ликвидации задействовано 95 человек личного состава и 25 единиц техники ДЧС.

Минувшим днем огнеборцы тушили пожар в административном здании в центре Алматы.

Новость дополняется.