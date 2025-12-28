РУ
    16:22, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пожар в трехэтажном здании в Астане ликвидирован

    Пожар полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Астанада үш қабатты ғимараттан өрт шықты
    Фото: МЧС

    Напомним, пожар в трехэтажном здании в Астане тушили по повышенному рангу.

    Трехэтажное здание находится на улице Ыкылас Дукенулы в районе Сарыарка.

    Как отметили в ведомстве, информация о пострадавших не поступала.

    На месте был создан штаб пожаротушения. Всего было задействовано 100 человек личного состава и 24 единиц техники.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
