Пожар в трехэтажном здании в Астане ликвидирован

Напомним, пожар в трехэтажном здании в Астане тушили по повышенному рангу.

Трехэтажное здание находится на улице Ыкылас Дукенулы в районе Сарыарка.

Как отметили в ведомстве, информация о пострадавших не поступала.

На месте был создан штаб пожаротушения. Всего было задействовано 100 человек личного состава и 24 единиц техники.