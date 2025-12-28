16:22, 28 Декабрь 2025 | GMT +5
Пожар в трехэтажном здании в Астане ликвидирован
Пожар полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
Напомним, пожар в трехэтажном здании в Астане тушили по повышенному рангу.
Трехэтажное здание находится на улице Ыкылас Дукенулы в районе Сарыарка.
Как отметили в ведомстве, информация о пострадавших не поступала.
На месте был создан штаб пожаротушения. Всего было задействовано 100 человек личного состава и 24 единиц техники.